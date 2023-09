Tutti i bambini dai cinque anni in su sono invitati dalla Sicily Beach Volley School, martedì 26 e mercoledì 27 settembre, per scoprire la pallavolo. La società tirrenica, che vanta uno dei roster più giovani della prossima Serie B nazionale, continua il suo progetto di far crescere e dare spazio ai giovani del territorio. In questa prospettiva va ad inquadrarsi l’appuntamento con gli Open Day rivolti a tutti i ragazzi del territorio tirrenico per martedì 26 settembre a Villafranca Tirrena e di mercoledì 27 settembre a Saponara.

Due sessioni nella prima giornata martedì 26 settembre a Villafranca, presso la palestra della scuola media “Leonardo Da Vinci” in via San Giuseppe Calasanzio, si inizia alle ore 17 con i bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, mentre a seguire dalle ore 18 toccherà ai ragazzi dai 9 fino ai 12 anni. Appuntamento unico invece a Saponara il giorno seguente, mercoledì 27 settembre presso la palestra “Graziella Campagna” di via Firenze, dove l’Open Day inizierà alle ore 16:30 per tutti i bambini dai cinque anni in su. Per ulteriori informazioni si può contattare la Segreteria (3792458932) o Nellina Mazzulla (3290032082).

Nella prossima stagione la Sicily Beach Volley School si è già strutturata potenziandosi dal punto di vista tecnico. La prima squadra che giocherà la Serie B maschile sarà allenata da Luciano Zappalà, assistito da Emanuele Messina. Mentre le squadre femminili saranno allenate da Nellina Mazzulla, comprese le formazioni under 17 e under 15. Nuovo ingresso nello staff tecnico per Daniele Puglisi, che seguirà le giovanili maschili e l’under 12 misto, e soprattutto due tecnici che seguiranno i più giovani del mini volley Carmelo Mazza e Anthony Cucca.