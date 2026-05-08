In occasione del progetto “Percorsi di legalità… in scena con la Polizia di Stato”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con diverse Direzioni Centrali e con i Gruppi Sportivi Fiamme Oro, un gruppo di studenti della sede di Adrano dell’I.T.S. Branchina ha partecipato a un intervento scenico presentato presso il Teatro Bellini di Adrano.



L’iniziativa, finalizzata a promuovere i valori della legalità attraverso il linguaggio artistico, ha affrontato importanti tematiche sociali quali il contrasto alla violenza, la sicurezza informatica, il bullismo e il rispetto della diversità, coinvolgendo le Questure di tutto il territorio nazionale.





Gli studenti impegnati nella rappresentazione hanno preso parte alle prove generali accompagnati dalla docente referente prof.ssa Buscemi Maria Grazia. All’evento hanno partecipato anche i rappresentanti di classe del biennio, i rappresentanti di Istituto e gli alunni coinvolti nell’intervento scenico, accompagnati dai docenti prof. Firrarello, prof. Palazzotto, prof. Nasello, prof. Rapisarda M. e prof.ssa Buscemi M.G. Presente anche la Dirigente Scolastica Lucia Lomonico, che ha voluto testimoniare con la sua partecipazione l’importanza educativa e formativa dell’iniziativa.



L’esperienza si è rivelata un’importante occasione di crescita educativa e civile, favorendo nei ragazzi la riflessione sui valori del rispetto, della responsabilità e della cittadinanza attiva.

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