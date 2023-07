La 3 volte campionessa del mondo Gloria Peritore e Neperia Group si incontrano e si uniscono con una partnership celebrata da due eventi di team building.

Due eventi all’insegna del team building e della condivisione di valori: ecco quanto è stato organizzato, nelle giornate del 5 e del 7 luglio, rispettivamente a Roma e Catania, per celebrare l’accordo di ambassadorship che vede protagonista la campionessa mondiale ISKA e WKU Gloria Peritore, nuovo volto nel ruolo di Ambassador dell’azienda IT Neperia Group.

La Brand Ambassador, nata a Licata nel 1988, inizia il proprio percorso da kickboxer una volta trasferitasi a Firenze poco dopo la maggiore età. Dal 2013 inizia la propria scalata verso il successo, vincendo da esordiente a Ferrara.

Si sussegue così un tripudio di eccellenti risultati sportivi, che la porta, nel 2020, a ottenere la sua prima cintura ISKA (International Sport Kickboxing Association) -52kg, titolo rimasto ad oggi imbattuto; nel 2022, inoltre, vince il titolo Mondiale WKU (World Karate and Kickboxing Union) -55kg. Di recente, si è approcciata al mondo della boxe, ottenendo anche in questo caso ottimi risultati.

Ma, oltre l’eccezionale palmarès, dietro la figura dell’atleta vi è la storia di una donna che, tra vicissitudini e scelte importanti, ha trasformato una vita ordinaria in quella che ha sempre sognato. Il suo motto, infatti, è “fight for your revolution”: ogni persona combatte in un ideale ring, e condividendo la sua storia personale, Gloria motiva i suoi ascoltatori a non lasciarsi sopraffare, superando le avversità. Non solo: la mission di The Shadow Project, associazione fondata dalla campionessa nel 2020, è quella di aiutare le persone tramite lo sport, in particolare quelli da combattimento, e prevenire la violenza, in tutte le sue forme.

La storia di Gloria ha ispirato Neperia Group, azienda IT che da vent’anni si afferma come partner tecnologico per i progetti di evoluzione digitale, al fianco di grandi gruppi del settore bancario, assicurativo e industriale e di aziende pubbliche e private di diversi settori, il cui livello di innovazione è stato certificato da Improve Academy, nel 2018 e nel 2020, con un punteggio di 68% a fronte di una media europea del 53%.

Dal 2012 Neperia Group investe nel capitale umano del Sud, grazie alle tre sedi siciliane presenti tra Ragusa e Catania, una delle quali presente nella splendida cornice del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, patrimonio UNESCO.

A breve, inoltre, avverrà l’apertura della prima sede in Campania, a Caserta, incorniciata anch’essa dalla bellezza della celebre Reggia. Grazie al suo profondo e differenziato legame con le diverse facoltà universitarie, l’organico di Neperia Group è formato da laureati e laureandi provenienti dai migliori Atenei d’Italia.

Gloria Peritore e Neperia Group, dunque, due mondi all’apparenza diversissimi tra di loro, si sono incontrati nei valori scelti, unendosi. La campionessa siciliana, così, sarà Brand Ambassador dell’azienda; quest’avvenuta partnership è stata celebrata a livello aziendale con due giornate di team building.

La campionessa e i dipendenti dell’azienda hanno così avuto modo di conoscersi e condividere le proprie esperienze: due incontri che hanno lasciato il segno, dando il via a una entusiasmante collaborazione che sicuramente porterà il brand Neperia Group a realizzare nuovi progetti e iniziative sempre più ambiziose.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.