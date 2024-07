Tipo segnalazione: Disservizio

Buongiorno, vorrei segnalare cosa è accaduto ieri notte (29/07/2024) ai passeggeri della nave GNV Aries, che doveva percorrere la tratta Palermo Napoli. Inizio con il dire che il viaggio è stato posticipato di due ore, al nostro arrivo il traghetto era in avaria e dopo un’attesa durata fino alle 22:00 (dalle 17:00) ci hanno fatto imbarcare sostenendo che il guasto fosse risolto. Trascorse altre ore la situazione si è aggravata poiché il sistema elettrico è andato in panne, così da avere poche luci e niente aria condizionata. Il comando ci ha negato di poter sbarcare e andare via nonostante le parecchie polemiche. Sulla nave erano presenti parecchi bambini, fra i quali alcuni disabili e un neonato con febbre alta. La mattina seguente è stata riavviata la corrente, così abbiamo potuto lasciare la nave, con la difficoltà di trovarci le porte chiuse per entrare nei vari garage. Siamo poi stati dirottati alla biglietteria, dove per almeno tre ore a gestire la situazione ci sono stati solo due sportelli attivi. Durante la notte abbiamo ricevuto solo risposte evasive, evidentemente dette per evitare rimborsi diretti, con l’unico effetto di fare infuriare noi passeggeri. Il comandante non si è mai palesato, lasciando l’equipaggio in evidente difficoltà nella gestione della situazione.

Sergi Marco

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.