Mercoledì 1 ottobre alle ore 10: 30, presso la sede dell’Assessorato Attività Sociali in via Garibaldi, 22 si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Good bikers Fest. Un raduno regionale a Palermo con tante tipologie di moto e auto storiche per gridare no alla violenza sulle donne. L’evento si svolgerà domenica 5 ottobre con partenza da Mondello, in viale Regina Elena e transito nelle vie centrali della città con passaggio dinanzi all’albero di Falcone.

Alla conferenza stampa saranno presenti l’assessore alle Attività Sociali, Mimma Calabrò, il presidente dell’associazione culturale Good bikers Palermo, Leonardo Salerno e i centri antiviolenza della città coinvolti.

Luogo: Assessorato Attività Sociali, via Garibaldi, 22, PALERMO, PALERMO, SICILIA

