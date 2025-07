Una guida aggiornata e in doppia lingua italiano/inglese, su uno degli edifici più prestigiosi e significativi del Liberty siciliano: la ex-Cassa Centrale di Risparmio V.E. divenuta nel 2010 “Grand Hotel Piazza Borsa”.

Una storia raccontata per la prima volta da Danilo Maniscalco nel suo libro “Gran Hotel Piazza Borsa. Il Piccolo Montecitorio”, che alle 18. 30 di venerdì 11 Luglio animerà piazzetta Bagnasco. Una presentazione che si realizza in collaborazione con “La Feltrinelli Palermo”, per la quale sarà presente la responsabile delle relazioni con il territorio, Caterina Castiglione.

Dialogherà con l’autore Roberto Garufi, architetto e storico dell’arte, già direttore del “Museo Pepoli” di Trapani.

Ancora un altro coinvolgente evento della stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Il libro

Arricchita da una rinnovata campagna fotografica e da nuove immagine inedite, la guida si pone oggi quale rinnovato tassello di consapevolezza a partire dalle preziose energie creative che nel corso di un secolo vi hanno lasciato pregiate testimonianze artistiche, da Basile a Ducrot, da Bergler a Morici, fino a Caronia Roberti, Di Cristina e Rutelli. Prefazione di Giulio Perricone. Sorta sulle “ceneri” del sistema conventuale voluto nel 1635 dai Padri Mercedari Scalzi, il progetto, definito in ogni particolare da Ernesto Basile nel 1907-13, si contraddistingue per la stretta vicinanza compositiva all’Ampliamento dell’Aula della Camera dei Deputati della capitale, tanto da esser da tempo definito dalla critica “Il piccolo Montecitorio” palermitano.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

