“Sono onorata e felice di essere tra i premiati alla I Edizione del Grand Tour Festival, ideato e promosso dall’Associazione Jacques Fersen ODV, con il sostegno della Regione Siciliana Assessorato Turismo, il Ministero del Turismo e con il Patrocinio dell’ANCI e dell’Ente Parco dell’Etna e delle Città di Capri, Taormina e Siracusa, che si pone l’obiettivo di

di riportare alla luce il fascino del viaggio in Italia di Johann Wolfgang von Goethe, un progetto che si fa atto d’amore verso quel flusso di artisti e intellettuali che, tra Ottocento e Novecento, percorsero il Grand Tour trasformando le città e i paesaggi italiani in mete leggendarie”.





Così la giornalista Elisa Guccione parla della sua partecipazione come premiata alla prima serata di gala del Gran Tour Festival, in occasione del 240esimo anniversario del viaggio in Italia di Goethe, che si svolgerà sabato 20 giugno, alle ore 18.30, nella splendida dimora storica di “Casa Cuseni” a Taormina, nell’ambito della Terza edizione del “Premio Internazionale Wilhelm von Gloeden”, già inserito nel 2025 all’interno del cartellone del Taobuk, Festival internazionale del libro, per rilanciare il territorio di Taormina non solo come meta turistica o mondana ma come capitale della cultura e della fotografia.

“Ho accettato con gioia l’invito di Riccardo Tomasello ideatore dell’evento culturale- dichiara Elisa Guccione voce libera e indipendente impegnata in prima linea tra teatro e lotta contro la violenza di genere-, poiché ogni evento, ogni iniziativa creata e dedicata alla bellezza dell’arte e della cultura è un patrimonio vivo da rinnovare e condividere, così come fa l’Associazione Jacques Fersen che costruisce un cammino che lega memoria, presente e futuro da consegnare alle nuove generazioni”.





Direttore artistico del Gran Tour Festival l’attore, regista e drammaturgo Salvatore Carmine Guglielmino che insieme all’attento lavoro della giuria composta da Francesca Lovatelli Caetani, giornalista e presidente di giuria, Gianpaolo Furgiuele, accademico, scrittore ed editore, Carmine Monaco D’Ambrosia, baritono e scrittore, Federico Coco, fotografo, Liliana Nigro, docente Accademia di Belle Arti di Catania, e Claudio Tomasello, autore del Gran Tour Festival, consegneranno la medaglia celebrativa del 240esimo anniversario del Viaggio in Italia di Goethe realizzata in collaborazione con il Ministero del Turismo.

La manifestazione itinerante dopo la tappa di Taormina si sposterà a Nicolosi- Etna Sud Funivia dell’Etna per la presentazione di “Aetna Hadriani – Il Viaggio dell’Imperatore” per poi continuare ad Ortigia, in occasione della seconda edizione della “Medaglia August von Platen” e concludersi a Capri per la terza edizione del “Premio Internazionale Jacques Fersen”.

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