Quasi 50.000 biglietti già venduti per i live del Wave Summer Music. Il festival itinerante, ideato e promosso da Giuseppe Rapisarda Management vedrà quest’anno i concerti dei Jethro Tull, Maluma, Lazza, Luchè + Paky, Geolier, Articolo 31, Salmo, Guè, Lacuna Coil, Sfera Ebbasta, Gianni Morandi, Gianmaria e lo show di Enrico Brignano. Saranno cinque le location che ospiteranno gli eventi: Catania (Villa Bellini), Taormina (Teatro Antico), Palermo (Sea Stadium Mondello), Agrigento (Teatro Valle dei Templi) e Zafferana Etnea (Anfiteatro Falcone e Borsellino).

Jethro Tull – 3 luglio – Catania (Villa Bellini) – Posti a sedere

I Jethro Tull saranno dal vivo il 3 luglio a Villa Bellini di Catania che eccezionalmente sarà allestita con posti a sedere. Sarà l’occasione per portare dal vivo, oltre ai brani più significativi della loro discografia, anche quelli contenuti nel nuovo album uscito il 21 aprile per InsideOutMusic/Sony, RökFlöte, il 23esimo della loro carriera.

Maluma – 5 luglio – Catania (Villa Bellini)

Prevendite aperte per quello che si annuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate siciliana. A Catania (Villa Bellini) il 5 luglio arriverà Maluma, classe 1994, colombiano di Medellìn. Con oltre 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo e streaming da record, Maluma è diventato un punto di riferimento della musica latinoamericana urban. Vincitore di un Latin Grammy Award, ha collaborato con big della musica internazionale come Madonna, Jennifer Lopez, Shakira, Ricky Martin e di recente anche con The Weeknd.

Lazza – 14 luglio – Catania (Villa Bellini)

Lazza sarà a Villa Bellini di Catania il 14 luglio per un concerto che attirerà nel centro etneo i fan di tutta l’Isola. Autentica rivelazione di Sanremo 2023 con il suo singolo “Cenere” che ha conquistato pubblico e critica. Sull’onda di questo straordinario exploit, cresce sempre più l’attesa di vederlo live

Luchè + Paky – 15 luglio – Mondello (Sea Stadium)

Un palco, due concerti e tre ore di live. Luchè e Paky hanno collaborato insieme lo scorso anno in “Che stai dicenn” e saranno a Mondello il 15 luglio per un evento unico. I due artisti saranno in concerto con i loro spettacoli per tre ore di live.

Geolier – 21 luglio – Catania (Villa Bellini)

Farà tappa anche a Catania il nuovo tour di Geolier. L’appuntamento è fissato a Villa Bellini il 21 luglio. Geolier ha finalmente messo fine alla grandissima attesa dei suoi fan e torna in tour per portare live i suoi successi e i brani dell’ultimo album “Il Coraggio dei Bambini”. “Il titolo dell’album – racconta Geolier – è arrivato alla fine di tutto, quando ho visto che in molte delle tracce parlavo dei bambini, della loro forza, del coraggio che hanno. I bambini sono senza filtri e anche quando hanno paura di qualcosa non si fermano, ci provano sempre lo stesso a ottenerla”.

Articolo 31 – 28 luglio – Catania (Villa Bellini)

Il 28 luglio Villa Bellini di Catania ospiterà una tappa del nuovo tour degli Articolo 31 opening act Dj Set Wlady. Gli Articolo 31, due composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), sono uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese. I due si conoscono durante una festa nel 1990 a Milano e decidono nello stesso anno di formare un gruppo hip hop. Inizialmente il loro sound è tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Da una settimana sono in radio con il nuovo singolo “Disco Paradise” con Fedez e Annalisa.



Salmo – 29 luglio – Catania (Villa Bellini)

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo – con oltre 2,8 miliardi di streaming totali, 63 dischi di platino e 39 dischi d’oro – ancora una volta sul palco trova la sua naturale dimensione, per creare un contatto sempre più profondo con il pubblico, trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione. Anche a Catania (29 luglio) Salmo sarà accompagnato sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Insieme, regaleranno ai fan uno spettacolo completamente originale e vario.

Guè – 30 luglio – Mondello (Sea Stadium)

Mentre continuano ad aggiungersi nuove certificazioni al suo ultimo lavoro discografico uscito il 13 gennaio scorso per Island, Guè si prepara a partire in tour. Unico appuntamento siciliano il 30 luglio a Mondello (Palermo) al Sea Stadium per il Wave Summer Music 2023.

Lacuna Coil – 4 agosto – Catania (Villa Bellini)

I Lacuna Coil, il gruppo alternative metal italiano più famoso oltreoceano, scelgono Catania come unica data del Sud Italia del loro nuovo tour. I protagonisti di un vero e proprio miracolo musicale italiano, saranno a Villa Bellini il 4 agosto.L’ultima fatica discografica dei Lacuna Coil si chiama “Comalies XX”. Non si tratta esclusivamente di una ri-registrazione ma un’intera nuova versione decostruita e rifatta da zero del terzo album “Comalies”, originariamente pubblicato nel 2002. Ora, più di 20 anni dopo, questo classico ha preso nuovamente vita, in una nuova veste.

Sfera Ebbasta – 5 e 6 agosto – Catania (Villa Bellini)

Il Summer Tour di Sfera Ebbasta arriva a Catania con due date attesissime (il 5 e 6 agosto) dopo il grandissimo successo del Famoso Tour 2022. Il trapking continua ad essere l’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese. Il fatto che per il secondo anno consecutivo sia l’artista più ascoltato in Italia nel 2022 di Spotify dimostra quanto i record discografici di Sfera non siano soltanto numeri, ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban in Italia e non.

Gianni Morandi – 10 agosto – Taormina (Teatro Antico)

Per l’attesissimo tour estivo Gianni Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico Evviva!, tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti – L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e Anna della porta accanto. Acclamato da un pubblico multigenerazionale, l’Eterno Ragazzo è pronto ad animare la calda stagione siciliana (Taormina, 10 agosto), regalando ancora una volta uno show ricco di emozioni indimenticabili.

Gianmaria – 18 agosto – Zafferana Etnea (Anfiteatro Falcone e Borsellino)

gIANMARIA, cantautore vicentino rivelazione dell’edizione 2021 di X Factor, sarà a Zafferana Etnea il 18 agosto. Si è distinto nel programma emozionando i giudici con gli inediti “I suicidi“ e “Senza Saliva“ – entrambi contenuti in “Fallirò”, l’EP di debutto uscito lo scorso anno. Dopo essersi guadagnato un posto tra i Big di Sanremo 2023 vincendo la categoria giovani con il brano “La Città Che Odi”, gIANMARIA ha partecipato alla 72° edizione del festival della canzone italiana con il brano “Mostro” (certificato disco d’oro) pubblicando l’omonimo album il 3 febbraio 2023.

Enrico Brignano – 7 settembre – Agrigento (Teatro Valle dei Templi)

Dopo i due sold out delle date del 9 e 10 maggio al Teatro Metropolitan di Catania, Enrico Brignano torna in Sicilia e sarà alla Valle dei Templi di Agrigento il 7 settembre. Nato nel 1966 a Roma, si forma nel laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti e, dopo 10 anni sul palcoscenico accanto al maestro, continua la sua carriera autonomamente, ottenendo una serie di consensi con i suoi one man show in giro per l’Italia.

I biglietti per tutti gli eventi del Wave Summer Music sono disponibili online su TicketOne e TicketSms e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket. Le date di Catania (Villa Bellini) sono inserite nella programmazione del Catania Summer Fest 2023, curato dal Comune di Catania.

