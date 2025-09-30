Dal 3 al 6 ottobre con eventi gratuiti, il Comune di Ventimiglia di Sicilia, in collaborazione con il Comitato dei Festeggiamenti, celebra i tradizionali Festeggiamenti in onore di Maria SS. del Rosario, con un programma che unisce tradizione, fede, cultura e spettacolo, nel cuore del paese: Piazza Mons. Lo Cascio.

Quattro giorni di eventi, con un programma pensato per coinvolgere tutte le generazioni, unendo spettacoli, eccellenze locali, momenti religiosi e iniziative culturali. Tra gli eventi clou l’esibizione degli Shakalab il 3 ottobre e l’attesissimo concerto di Francesco Renga il 4 ottobre.





I festeggiamenti 2025 sono impreziositi dalla prima edizione del “Festival dei Due Borghi”, iniziativa culturale, finanziata con i fondi PNRR, dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU, organizzata da Terzo Millennio srl – Progetti Artistici in collaborazione con Puntoeacapo srl. Il Festival dei Borghi, che si inserisce all’interno di una più ampia programmazione, è frutto di un percorso avviato dalla precedente amministrazione guidata da Antonio Rini e oggi portato avanti in continuità dall’attuale sindaco Anzalone.

“I festeggiamenti in onore di Maria SS. del Rosario – ha commentato Girolamo Anzalone, sindaco di Ventimiglia di Sicilia – rappresentano l’anima della nostra comunità. Quest’anno, con un programma ricco e aperto a tutti, vogliamo offrire un momento di unione, bellezza e riscoperta delle nostre radici. Accogliamo artisti di grande rilievo come Francesco Renga, senza dimenticare il cuore religioso e popolare della festa.”





“Con il Festival dei Due Borghi – ha sottolineato Valeria Sapienza, vicesindaco e assessore allo spettacolo – proseguiamo un percorso che punta a fare di Ventimiglia di Sicilia un centro culturale dinamico e inclusivo. Dopo Piovani e i Tiromancino, ospitare Francesco Renga è per noi motivo di orgoglio. La programmazione unisce musica, spettacoli, tradizione ed eccellenze locali con l’obiettivo di coinvolgere tutte le generazioni e rafforzare il senso di comunità.”

Il programma degli eventi

Venerdì 3 ottobre

• Pomeriggio dedicato ai bambini con lo spettacolo teatrale “La principessa stonata”

• A seguire, presentazione del libro “Frammenti di Storia”

• In serata, concerto degli Shakalab, punto di riferimento della scena reggae e hip hop siciliana, pronti a infiammare il palco con la loro energia, dopo un tour di successo in tutta Italia

• Musica per ragazzi a seguire, grazie ad un finanziamento dell’Assessorato regionale al Turismo





Sabato 4 ottobre – ore 22:00

• Concerto gratuito di Francesco Renga, uno dei più amati cantautori italiani, vincitore al Festival di Sanremo 2005 con Angelo, e interprete di successi come Tracce di te, Ci sarai, Meravigliosa (la luna) e Il mio giorno più bello nel mondo.

Domenica 5 ottobre

• Solenne processione di Maria SS. del Rosario, cuore religioso e spirituale della festa

Lunedì 6 ottobre

• Spettacolo conclusivo con la compagnia locale I Calamignari, che porterà in scena la commedia dialettale “U malantrinu”.

Luogo: Ventimiglia di Sicilia, VENTIMIGLIA DI SICILIA, PALERMO, SICILIA

