La programmazione del mese di aprile della 65ª stagione 2024/2025 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana si apre venerdì 4 (ore 21) e sabato 5 (ore 17.30) con un concerto diretto da Nicola Luisotti, musicista di origine toscana elogiato in tutto il mondo per il suo stile appassionato e incisivo.

In programma una pagina capitale del repertorio sinfonica di inizio Novecento come la Sinfonia n. 9 di Gustav Mahler, l’ultima completata dal compositore austriaco, scritta tra il 1909 e il 1910, in un periodo di riflessione esistenziale e tormento interiore. È un’opera monumentale, che si confronta con i temi della caducità della vita e del commiato, ma al contempo esprime un attaccamento profondo all’esistenza. Il primo movimento, “Andante comodo”, si apre con un tema dolente e lirico affidato agli archi, che introduce un clima di profonda malinconia.

La musica è densa di richiami autobiografici e riflette la consapevolezza della fragilità umana, in un equilibrio tra serenità e disperazione. Il secondo movimento, “Im Tempo eines gemächlichen Ländlers”, evoca un’antica danza popolare austriaca, il Ländler, trasformata da Mahler in un caleidoscopio di ironia e nostalgia.

Qui la tradizione popolare viene deformata e frammentata, oscillando tra momenti di rusticità e improvvisi slanci sarcastici, come a voler rappresentare la fragilità dei ricordi felici di fronte all’inesorabilità del tempo. Il terzo movimento, “Rondo-Burleske: Allegro assai”, è una pagina di virtuosismo orchestrale e sfrenata energia, una sorta di danza macabra in cui l’ironia si mescola con una tensione drammatica quasi frenetica. Mahler sembra sfidare la morte stessa, contrapponendo frammenti tematici incisivi e ritmi serrati in un vortice musicale che non concede tregua.

Il finale, “Adagio: Sehr langsam und noch zurückhaltend”, è uno dei brani più toccanti e intensi mai scritti da Mahler. Qui la musica si spegne progressivamente in una quiete struggente, come se l’orchestra si dissolvesse nell’eternità. L’Adagio è intriso di una bellezza sospesa e contemplativa, un addio sereno e rassegnato alla vita, dove ogni suono sembra librarsi nell’aria con struggente dolcezza fino al silenzio conclusivo.

Il programma

Gustav Mahler

(Kališté, Boemia 1860 – Vienna 1911)

Sinfonia n. 9 in re maggiore

Andante comodo, Mit Wut (Con rabbia), Allegro risoluto Leidenschaftlich (Appassionato), Tempo I Andante

Im Tempo eines gemächlichen Ländlers, Etwas täppisch und sehr derb (In tempo di un tranquillo Ländler, Un po’ goffo e molto rude)

Rondò, Burleska, Allegro assai, Sehr trotzig (Molto ostinato)

Adagio

Durata: 85’

Chi è Nicola Luisotti

Nicola Luisotti, nato a Viareggio nel 1961, è uno dei più apprezzati direttori d’orchestra italiani sulla scena internazionale. Attualmente Direttore Ospite Principale al Teatro Real di Madrid, ha ricoperto il ruolo di Direttore Musicale della San Francisco Opera dal 2009 al 2018, dove ha diretto oltre 40 produzioni tra opere e concerti, ricevendo la prestigiosa San Francisco Opera Medal per l’eccellenza artistica. Luisotti ha debuttato come direttore d’orchestra nel 2002 con Stiffelio al Teatro Verdi di Trieste e ha rapidamente consolidato la sua carriera dirigendo nei maggiori teatri del mondo.

Tra le sue collaborazioni più significative figurano istituzioni prestigiose come il Metropolitan Opera di New York, la Wiener Staatsoper, il Teatro alla Scala di Milano, la Royal Opera House di Londra, l’Opéra National de Paris e la Staatsoper di Berlino. Il suo repertorio operistico è vasto e spazia dai grandi titoli verdiani e pucciniani a capolavori del repertorio romantico e verista. Tra le opere da lui dirette si annoverano Aida, La traviata, Turandot, Madama Butterfly, Un ballo in maschera, Tosca, Macbeth e La fanciulla del West. Quest’ultima, in particolare, gli ha fruttato un importante riconoscimento quando, nel 2010, in occasione del centenario della sua prima rappresentazione al Metropolitan Opera, ha ricevuto il 39° Premio Puccini per la coproduzione San Francisco Opera – Teatro Massimo di Palermo.

Parallelamente alla carriera operistica, Luisotti è regolarmente invitato a dirigere prestigiose orchestre sinfoniche, come la Filarmonica della Scala, la Cleveland Orchestra, la Philadelphia Orchestra, i Berliner Philharmoniker e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha tenuto concerti in alcune delle sale più prestigiose del mondo, portando in programma composizioni sinfoniche dei grandi autori del repertorio classico e romantico. La sua discografia annovera diverse registrazioni di rilievo, tra cui La Bohème e La fanciulla del West del Metropolitan Opera, Don Giovanni e Nabucco della Royal Opera House, Mefistofele della San Francisco Opera e Turandot del Teatro Real. Negli ultimi anni, Luisotti ha ricevuto ulteriori riconoscimenti, come il Premio Opera XXI a Barcellona nel 2020 e il Premio Teatro Real a Madrid nel 2021, a testimonianza del suo costante impegno artistico e del suo valore internazionale.

Tra i suoi prossimi impegni, si segnalano Madama Butterfly al Teatro Real di Madrid, Mefistofele e una serie di concerti sinfonici al Teatro La Fenice di Venezia, nonché la registrazione di Madama Butterfly con PRIMA Records. Con la sua straordinaria carriera, Nicola Luisotti continua a distinguersi come uno dei più versatili e carismatici direttori della scena musicale contemporanea, affermandosi come interprete di riferimento nel repertorio operistico italiano e non solo. Sensibile alla creatività contemporanea, ha commissionato lavorio diretto prime assolute, tra cui a San Francisco l’opera La Ciociara di Marco Tutino.

I biglietti per i singoli concerti hanno un costo da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione -20% è valida per abbonati, docenti e convenzioni.

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore.

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com

www.orchestrasinfonicasiciliana.it





Luogo: Teatro Politeama Garibaldi , Via Filippo Turati , 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 04/04/2025

Data Fine: 05/04/2025

Ora: 21:00

