Catania- Legalità, impegno sociale e rispetto delle Istituzioni è il forte messaggio che Anna Pennisi, presidente dell’Istituto Educativo Assistenziale Mary Poppins- centro per minori di Librino, alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali Serena Spoto e al presidente della VI Municipalità Francesco Valenti, trasmette al numeroso pubblico dell’anfiteatro di viale Castagnola, perché in un periodo storico fatto di guerre inutili e di sangue di innocenti è fondamentale diffondere valori come il senso di giustizia.

Lo strumento pedagogico, più che utile per valorizzare, attraverso le periferie e i suoi giovani l’inclusione socio culturale- come ha spiegato la Presidente Anna Pennisi- è il teatro e in particolar modo il teatro di figura dell’Opera dei Pupi della Marionettistica dei Fratelli Napoli i quali hanno creato una particolare osmosi culturale per un’occasione di rinascita e di confronto in un territorio svantaggiato come quello di Librino.

Tanti gli applausi per la messa in scena della Compagnia Arte e Pupi dei Fratelli Napoli dedicata a “Le imprese di Orlando per amore di Angelica”, spettacolo che si pone l’obiettivo di educare le nuove generazioni verso una nuova e giusta direzione donando quella speranza che non può e non deve mancare in ognuno di noi.

“Un duello cavallaresco- spiega Anna Pennisi- in cui si confrontano l’amore puro ed ingenuo di Orlando per Angelica e l’amore tramutato in odio del forte e generoso Gran Khan dei Tartari apprezzato con gioia dal pubblico presente, composto da famiglie e bambini, che hanno scoperto una nuova realtà sulla quale scommettersi ed esprimersi”.

Un esperimento culturale, organizzato dall’Istituto “Mary Poppins”, condiviso ed offerto gratuitamente non soltanto ai bambini ed alle famiglie di Librino, ma all’intero territorio catanese, come momento di aggregazione, partecipazione e inclusione sociale che ha visto il coinvolgimento della Parrocchia “Resurrezione del Signore”, guidata da Padre Duilio, e della “Misericordia” di Librino, realtà radicate nel territorio e quotidianamente impegnate in attività di sostegno, vicinanza e presidio sociale a favore della comunità.

“Vedere mio figlio e gli altri ragazzi così attenti e coinvolti in questo nuovo gioco che è il teatro- dichiara la mamma di uno degli allievi della Mary Poppins- mi rende davvero felice, perché conosce qualcosa di diverso dalla realtà che vivono tutti i giorni”.

“Le imprese di Orlando per amore di Angelica” è, forse, lo spettacolo più indicato per attirare il pubblico di tutte le età perché rappresenta una delle “serate” più belle della “Storia dei paladini di Francia” ed assistere allo stupore negli occhi del pubblico per questa “novità” è qualcosa di utile per valorizzare attraverso le periferie e i suoi giovani e costruire quella necessaria inclusione sociale e culturale che manca per poter offrire alle nuove generazioni un futuro degno di questo nome.





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