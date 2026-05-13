Si è conclusa con un bilancio straordinariamente positivo l’iniziativa organizzata dalla CNAI (Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i) Nucleo di Catania in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. Il gazebo allestito oggi in piazza Stesicoro ha registrato un’affluenza costante di cittadini, trasformando la ricorrenza in un momento concreto di salute pubblica e sensibilizzazione.





Dalle ore 10:00 alle 13:00, il personale infermieristico CNAI ha offerto centinaia di prestazioni gratuite, tra misurazioni della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, fornendo consulenze personalizzate sui corretti stili di vita e sull’educazione sanitaria. “Il feedback dell’opinione pubblica è stato eccellente: numerose persone si sono soffermate non solo per i controlli, ma per chiedere consigli e approfondimenti, riconoscendo nell’infermiere un punto di riferimento fondamentale per la salute della comunità”, dichiara Calogero Coniglio, vice delegato nucleo CNAI Catania.





Oltre all’aspetto clinico, l’evento ha centrato l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul delicato tema delle aggressioni al personale sanitario. Attraverso la distribuzione di materiale informativo, è stato lanciato un messaggio di alleanza tra professionisti e pazienti, ribadendo che la cura nasce innanzitutto dal rispetto reciproco.





“Siamo estremamente soddisfatti dell’accoglienza ricevuta – commenta Giovanna Spanò, delegata Nucleo CNAI Catania – Vedere così tanti cittadini interagire con fiducia con i nostri professionisti è la dimostrazione che l’opinione pubblica riconosce l’alto valore della nostra competenza”. “Uscire dagli ospedali e scendere tra la gente ci permette di dare il giusto risalto a una professione che è pilastro insostituibile del sistema sanitario”, conclude Maurizio Cirignotta, componente CNAI Catania.

Luogo: CATANIA, SICILIA

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