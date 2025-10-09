Si è conclusa con risultati eccellenti la partecipazione del Distretto della Pesca e Crescita Blu – COSVAP alla prestigiosa fiera internazionale ANUGA di Colonia, il più importante evento fieristico agroalimentare a livello mondiale, che dal 4 all’8 ottobre ha riunito i principali attori del settore da ogni parte del globo. All’interno dello stand dedicato al Distretto, ubicato alla HALL 5.1 STAND A-008G, il pubblico internazionale ha potuto conoscere e apprezzare le eccellenze della filiera ittica siciliana e del paniere agroalimentare del Mediterraneo, rappresentate con orgoglio da cinque aziende di punta del comparto: Carlino srl, Siciliana Fish, Medimar, Ittigel srl e Sicilia a Tavola.

Il modello operativo del Distretto – fondato sull’internazionalizzazione strategica e sulla sostenibilità come mission centrale – ha trovato ad ANUGA una vetrina ideale, con una partecipazione che ha generato numerosi contatti commerciali, interesse da parte dei buyer e opportunità di espansione su nuovi mercati.





A sottolineare l’importanza della presenza istituzionale siciliana, lo Stand del Distretto è stato visitato dal Dirigente Generale del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, Dr. Giovanni Cucchiara, che ha espresso grande apprezzamento per il lavoro di promozione portato avanti dal Distretto. Il Dr. Cucchiara ha evidenziato l’efficacia dell’attività di internazionalizzazione sempre più incisiva e concreta. Durante la visita, il Dirigente Generale ha potuto constatare in prima persona l’ampio interesse del pubblico internazionale verso i prodotti ittici siciliani e le specialità agroalimentari mediterranee proposte, confermando l’alto livello qualitativo e identitario dell’offerta.





«Questa edizione di ANUGA ha confermato ancora una volta che il modello di sviluppo integrato portato avanti dal Distretto – ha dichiarato Nino Carlino, Presidente del Distretto Pesca COSVAP – è vincente, perché coniuga promozione, affiancamento alle imprese e visione strategica a lungo termine. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dalle aziende presenti, che rappresentano al meglio l’eccellenza del nostro territorio.»

La cinque giorni di ANUGA 2025 ha quindi segnato un momento chiave per il Distretto della Pesca COSVAP e per le aziende partecipanti, ribadendo il ruolo centrale della Sicilia nel panorama agroalimentare internazionale, e rafforzando i legami commerciali, istituzionali e culturali costruiti negli anni attraverso un costante lavoro di rete.





Il programma del Distretto Pesca COSVAP durante la cinque giorni fieristica si è sviluppato nel proprio spazio espositivo con incontri programmati ed aree dedicate esperienziali con “Taste Innovation e Showcooking” realizzati dalla chef Valentina Laudonia. Con le sue centinaia migliaia di espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo, la fiera ANUGA è stata un’occasione straordinaria per condividere la tradizione della filiera ittica ed agroalimentare siciliana, nonché i sapori unici e l’inventiva dei produttori facenti parte del nostro paniere agroalimentare. Il Distretto della Pesca COSVAP non si limita a guardare al passato; è attivamente impegnato nel costruire un futuro migliore per il settore della filiera ittica e dell’agroalimentare Siciliano. Attraverso politiche di coesione e cooperazione, realizzando un trend in cui è possibile coniugare tradizione e innovazione per garantire un futuro sostenibile per i prodotti del paniere gastronomico mediterraneo.

