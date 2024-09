Ha avuto un forte impatto ed un grande successo l’incontro su educazione e giustizia incentrato sul ricordo della figura della magistrata Francesca Morvillo, con relatori d’eccezione, promosso dal Comune di Cinisi, in collaborazione con il Centro di ricerca scientifica R.U.O ed ospitato nella sala consiliare del Palazzo dei Benedettini, nell’ambito del “Venerdì letterario”, organizzato dall’assessore alla Cultura Rosolino Claudio Cardile.

A relazionare sul tema la professoressa Daniela Mainenti, direttrice scientifica della RUO (Research Unit One), esperta di diritto e figura di spicco nell’ambito delle ricerche sulla giustizia minorile ed autrice del libro “Educazione e giustizia Francesca Laura Morvillo”.

A dialogare con l’autrice e a moderare l’evento culturale, con garbo e professionalità, il giornalista Claudio Porcasi.

Tra i relatori anche Alfredo Morvillo, magistrato e fratello di Francesca, che con la sua testimonianza, ha offerto una prospettiva personale e professionale sulla vita e il lavoro della sorella, arricchendo ulteriormente l’incontro con approfondimenti e aneddoti legati alla sua carriera professionale.

Tema al centro dell’incontro la “storia professionale e il metodo di un magistrato al servizio della giustizia minorile nel quadro dell’evoluzione del sistema”, scritto dalla professoressa Daniela Mainenti, che ha messo in luce il contributo della Morvillo e la sua esperienza nell’ambito della giustizia minorile, in un contesto di cambiamenti che hanno segnato l’evoluzione del sistema giudiziario. Francesca Morvillo era un magistrato di altissimo valore, un vero talento del diritto, non solo, dunque, un modello a cui ispirarsi, per i giuristi, ma anche una figura di riferimento di enorme impegno sociale. Francesca Laura Morvillo è stata un magistrato al servizio della giustizia minorile che ha lasciato un segno indelebile nel sistema giudiziario italiano. La sua storia professionale, caratterizzata dalla forte passione e dedizione per il suo lavoro, è stata segnata tragicamente dalla sua morte precoce. Il ricordo della figura di Francesca Laura Morvillo, magistrato che ha dedicato gran parte della sua carriera alla tutela dei diritti dei minori, ha fornito non solo un’importante occasione di riflessione su un tema delicato e sempre attuale della giustizia minorile, ma ha avviato proficue sinergie.

“Una serata entusiasmante -ha dichiarato la professoressa Mainenti- sono stata ben accolta dall’ amministrazione comunale e dal pubblico che ha seguito con vivo interesse i lavori. La sorpresa più grande, per me, – ha detto- la conoscenza della sindaca, donna coraggiosa e straordinaria, che sta facendo un ottimo lavoro per coinvolgere i giovani della sua comunità. Cosa che si intreccia con le attività del R.U.O e con il nostro progetto di legalità avviato con LNI. A Cinisi c’ è un grande problema legato al disagio giovanile, molto forte, si formano baby gang, molto violente, l’amministrazione intende instaurare un dialogo con questi ragazzi, che ho pensato di coinvolgere nel progetto “Mare di legalità”, avviato con LNI, sulle barche presenti a Palermo e confiscate alla mafia. L’obiettivo comune di R.U.O. e Lega Navale Italiana, nell’ambito dell’accordo di collaborazione siglato quest’anno, è quello di promuovere iniziative congiunte orientate ai valori della legalità e l’inclusione sociale attraverso la gestione virtuosa dei beni confiscati, trasformando questi strumenti del malaffare in simboli di riscatto e di speranza. Infine il R.U.O sarà a fianco dell’amministrazione comunale di Cinisi, per la gestione dei tanti beni confiscati al malaffare e presenti sul territorio comunale rendendosi disponibile a redigere un regolamento, cosi come ha fatto con il comune di Catania, nei mesi scorsi. La presentazione del libro- ha concluso la Mainenti- ha aperto una marea di collaborazioni e di opportunità”.

Soddisfazione per la riuscita dell’incontro culturale è stata espressa congiuntamente dalla sindaca Vera Abbate e dall’ assessore alla Cultura Rosolino Claudio Cardile, nonostante i pochi fondi a disposizione, la rassegna dei Venerdì letterari a Cinisi ha avuto un grande successo e si sono detti pronti ad organizzare altri eventi simili per la diffusione della cultura della legalità, soprattutto tra le giovani generazioni.





Luogo: R.U.O, NUOVA , 10, CINISI, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.