Si è Concluso con Successo il XII Congresso SIF Regione Sicilia promosso dal medico Monrealese Carlo Comande’

Si è chiuso con un bilancio straordinario il XII Congresso SIF (Società Italiana di Flebologia) Regione Sicilia, un appuntamento di altissimo profilo scientifico fortemente voluto e promosso dal dottore Carlo Comandè, che ne ha guidato i lavori in veste di Presidente. L’evento ha catalizzato l’attenzione della comunità scientifica, confermando la Sicilia come un vivace polo d’eccellenza nel panorama flebologico.





Il successo del congresso riflette l’autorevolezza e l’impegno costante che il dottor Comandè — professionista stimato e profondamente legato alla sua terra d’origine, Monreale — profonde quotidianamente nella disciplina. All’interno della Società Italiana di Flebologia, Comandè riveste ruoli di primissimo piano quale Consigliere Nazionale e Coordinatore per la Regione Sicilia, guidando con visione strategica la crescita e la cooperazione tra specialisti.

«Esprimiamo grande orgoglio e vivo compiacimento per la straordinaria riuscita del congresso regionale», hanno dichiarato il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Monreale. «Il dottor Carlo Comandè rappresenta un punto di riferimento medico, scientifico e umano di altissimo livello. La sua eccellenza professionale, unita al legame profondo con la nostra città, porta lustro a tutto il territorio. A lui e a tutti i professionisti intervenuti va il ringraziamento più sincero per il contributo fondamentale dato alla crescita della flebologia in Sicilia».





La dedizione del dottor Comandè alla promozione della cultura medica e alla didattica si riflette nei suoi prestigiosi incarichi formativi: È componente didattico della Scuola Italiana di Flebologia “Marco Apperti”. È docente presso il Master di Vulnologia della Chirurgia Vascolare dell’Università di Catania, dove forma i medici nell’approccio avanzato alle lesioni cutanee e alle patologie vascolari.

L’impegno del dottor Comandè trova la sua massima espressione quotidiana sul campo, in qualità di Dirigente Medico presso la UOSD di Flebolinfologia del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. La struttura costituisce un fondamentale centro di riferimento regionale per le malattie rare, distinguendosi in particolare per la diagnosi e il trattamento di patologie complesse come il Linfedema e il Lipedema. Un punto di riferimento assistenziale in cui competenza clinica e umanità si fondono per offrire percorsi terapeutici d’avanguardia ai pazienti.

Grazie alla spinta propulsiva di figure di spicco del territorio come il dottor Comandè — capace di ideare e promuovere momenti di confronto di tale portata come il recente congresso regionale —, la flebologia continua a innovarsi, ponendo sempre al centro la ricerca scientifica, il rigore formativo e il benessere globale del paziente.

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