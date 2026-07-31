Una serata di spettacolo, cultura, musica e riconoscimenti alle eccellenze del territorio, ha caratterizzato l’ottava edizione del Gran Galà Premio Radio Universal TV, ideato e diretto da Isidoro Raciti e presentato da Ruggero Sardo, con il patrocinio dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Mascali. L’evento si è aperto con un emozionante omaggio ai cinquant’anni di attività dell’emittente e con il ricordo di Pippo Raciti, figura storica del gruppo editoriale. Visibilmente commosso, l’editore e patron del premio, Isidoro Raciti ha voluto rendere omaggio a colui che, per decenni ha rappresentato il volto e la voce dell’emittente giarrese, lasciando un segno indelebile nella storia dell’informazione e della comunicazione del territorio.





«Aprire questa ottava edizione ricordando Pippo Raciti è stato per tutti noi un momento di grande emozione. Mio padre non è stato soltanto la voce storica di Radio Universal TV, ma un punto di riferimento umano e professionale che ha contribuito a costruire l’identità della nostra emittente. Questo Premio nasce anche per custodire quei valori di passione, impegno e amore per il territorio che lui ha saputo trasmettere. Vedere ancora una volta riunite istituzioni, artisti, professionisti e cittadini in una serata dedicata al merito, rappresenta la conferma che questo progetto continua a crescere e a raccontare le migliori energie della nostra Sicilia», ha dichiarato Isidoro Raciti.

Ad impreziosire la serata è stato un cast artistico di assoluto livello, che ha alternato musica, comicità e intrattenimento, regalando al pubblico, momenti di grande coinvolgimento. L’apertura è stata affidata ad Angelo Tosto e alla sua band, con il brano Gammazita, un omaggio alle radici e alla tradizione musicale siciliana.





Applauditissimo il ritorno sul palco di Carmelo Morgia, storica voce dei Beans, nativo di Mascali, che con i suoi successi ha fatto rivivere emozioni e ricordi a più generazioni, conquistando il pubblico con la consueta energia e chiudendo la manifestazione con una coinvolgente performance finale. Grande entusiasmo ha suscitato anche Emanuele D’Angeli, affermato mago, prestigiatore e illusionista, protagonista di due coinvolgenti esibizioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato, grazie a spettacolari numeri di illusionismo, eleganza scenica e grande capacità di coinvolgimento, ricevendo lunghi applausi. A strappare applausi e sorrisi è stata infine Emanuela Aureli, artista poliedrica e tra le più amate imitatrici della televisione italiana, che ha conquistato la platea con il suo irresistibile repertorio di imitazioni, musica e comicità, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo brillante e ricco di ironia.

L’alternanza tra momenti istituzionali e spettacolo ha confermato la formula vincente del Gran Galà Premio Radio Universal TV, capace di coniugare intrattenimento di qualità e valorizzazione delle eccellenze del territorio in una cornice di grande eleganza e partecipazione.





Tra i riconoscimenti assegnati, il Premio Radio Universal TV è stato conferito al dott. Ottavio Grasso, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catania, per il rigoroso impegno nella funzione giudiziaria e nella diffusione della cultura della legalità, soprattutto tra le giovani generazioni.

All’avv. Antonino Guido Di Stefano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, è stato riconosciuto il ruolo svolto nella tutela dell’autonomia dell’avvocatura, nella promozione della cultura giuridica e nella valorizzazione della professione forense.

La dott.ssa Tiziana D’Anna, dirigente scolastica dell’IIS “Leonardo” di Giarre, è stata premiata per la lunga esperienza alla guida delle istituzioni scolastiche, per il costante impegno contro la dispersione scolastica, per la sua completa dedizione alla scuola e per il contributo offerto alla crescita del sistema educativo siciliano.





Il riconoscimento al dott. Sasha Agati, primario del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica Mediterraneo di Taormina, ha voluto celebrare l’eccellenza medica, la straordinaria attività scientifica e umanitaria e l’impegno nelle missioni internazionali che hanno restituito speranza e vita a migliaia di bambini affetti da cardiopatie congenite.

Premiato anche l’imprenditore Sebastiano Andò, esempio di lungimiranza imprenditoriale e di sviluppo del territorio, capace di trasformare la propria visione in una realtà aziendale di riferimento nel settore del design e dell’architettura d’interni, contribuendo alla crescita economica dell’area jonico-etnea.

Tra gli altri riconoscimenti assegnati figurano quelli dei protagonisti del Premio Kallipolis, inserito, quest’ anno, nell’ambito del premio, promosso dall’Associazione culturale Nuove Idee, dedicato al merito civico e istituzionale. Sono stati premiati: Nella Vacirca, per l’eccellenza nell’organizzazione dei servizi della Polizia Locale, Filippo Sicali per il contributo alla tutela della legalità economica e del commercio regolare, Carmelo Coppolino per l’impegno amministrativo a favore della sicurezza urbana e il Magg. Avv. Orazio Giovanni Vecchio, per la capacità di innovare e rafforzare l’attività della Polizia Locale.





Particolarmente apprezzato anche lo spazio dedicato al Nerello Mascalese, con la partecipazione del sommelier Roberto Raciti, delle aziende vitivinicole del territorio e del direttore di Etna DOC, Maurizio Lunetta, a testimonianza del forte legame della manifestazione con le eccellenze enogastronomiche dell’Etna.

Nel corso della serata sono intervenuti il sindaco di Mascali Salvatore Gullotta, accanto agli assessori: Melania Le Mura, Adele Finocchiaro, Alberto Cardillo e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Cardillo, numerosi sindaci del comprensorio ionico etneo e autorità civili e militari. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Mascali, dott. Salvatore Gullotta, che ha evidenziato il prestigio della manifestazione per l’intero territorio. «Per Mascali è motivo di grande orgoglio ospitare una manifestazione che, anno dopo anno, si è affermata come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate siciliana. Il Gran Galà Premio Radio Universal TV non è soltanto un evento di spettacolo, ma rappresenta un importante momento di valorizzazione delle eccellenze della nostra terra e di promozione dell’immagine del nostro territorio. Ringrazio l’editore Isidoro Raciti, la direzione di Radio Universal TV, tutti gli organizzatori e quanti hanno contribuito alla riuscita della serata. Il nostro Comune continuerà a sostenere iniziative di così alto valore culturale, sociale e istituzionale.»





Nel corso della serata è intervenuta anche il direttore responsabile di Radio Universal TV, nonché consigliere comunale, avv. Marina Scordo, che ha sottolineato il valore editoriale e sociale della manifestazione.

«Il Gran Galà Premio Radio Universal TV rappresenta uno dei momenti più significativi della nostra attività editoriale. Raccontare il territorio significa soprattutto valorizzarne le eccellenze, dare voce a chi, con il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno alla crescita della nostra comunità. Questa manifestazione è un’occasione per fare rete tra istituzioni, professionisti, imprese, cultura e spettacolo, confermando il ruolo dell’informazione libera locale, quale strumento di partecipazione e promozione del bene comune, nel rispetto dei principi deontologici. Un pensiero particolare va a Pippo Raciti, che continua a essere il simbolo della storia e dell’identità della nostra emittente, e a mio padre Filippo Scordo, a cui è stato dedicato il premio, il cui esempio di serietà e dedizione continua ad accompagnare il mio percorso professionale.»

Luogo: RADIO UNIVERSAL TV, VIA SILVIO PELLICO , 9, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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