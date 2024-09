Grande successo per la prima giornata di “No.Strano – Il Festival del Cibo e delle Tradizioni Popolari” organizzato dalla Pro Loco Santamaria APS. Ieri, 11 settembre 2024, nella frazione di Santa Maria, Comune di Montalbano Elicona (ME), si è dato ufficialmente il via alla seconda edizione del festival, con un convegno che ha coinvolto autorità locali, esponenti del mondo imprenditoriale e istituzioni regionali.

Il tema del convegno, “Tradizione & Innovazione – Generazioni imprenditoriali a confronto”, ha acceso un interessante dibattito su come coniugare il rispetto per le radici culturali con le nuove tecnologie e modelli di sviluppo, mettendo in risalto criticità, azioni da intraprendere e obiettivi. Moderato dalla giornalista Valentina Di Salvo, l’incontro ha visto una partecipazione attiva e interessata da parte del pubblico, confermando l’importanza di questi temi per il territorio.

Assenti l’On. Elvira Amata, Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo e il Condirettore della Coldiretti Messina Carmelo Tarantino per motivi istituzionali, ma non hanno fatto mancare il loro importante supporto nella realizzazione fattiva della manifestazione.

Tra i relatori presenti al convegno, figure di spicco del panorama locale e regionale: Antonino Todaro, Sindaco di Montalbano Elicona, e Carmelita Marchello, Sindaco di San Piero Patti, che hanno discusso dell’importanza della collaborazione tra i comuni per la crescita delle piccole realtà locali. Esempio di buona politica sana, costruttiva e collaborativa.

Simone Giuseppe, Vicepresidente Nazionale dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia, ha parlato del ruolo dei borghi nella promozione turistica del territorio, della tutela della bella ma di come, da sola, non basti. Dati alla mano per indicare le problematiche attuali e fornire elementi di possibili interventi.

L’On. Francesco Calanna del Gal Nebrodi Plus ha fatto il bilancio su un progetto già annunciato l’anno prima, in occasione della prima edizione del Festival, inerente al turismo lento e alla mobilità sostenibile per rilanciare il territorio. Anche quest’anno il suo intervento è stato una promessa annunciata ai Sindaci presenti: Il Gal Nebrodi Plus si adopererà per finanziare la loro aggregazione con a capo il Comune di Patti, rimasto escluso per insufficienza di fondi. Si parla infatti di un finanziamento di centosessantamila euro. Un progetto ambito e realizzabile, che prevede biciclette a pedalata assistita e pannelli fotovoltaici in tutti i Comune aggregati, verranno previsti itinerari percorribili per una diversa fruizione del territorio.

Gaspare Maggio (Presidente dell’UNPLI Messina) si è soffermato sull’importante lavoro delle Pro Loco, di cosa significhi rivalutare il territorio, di quanto impegno ci sia nella programmazione e nella realizzazione di un’offerta turistica. Il turismo, infatti, è anche un’esperienza sensoriale e spirituale, solo coinvolgendo tutti gli aspetti (storia, cultura, spiritualità, tradizioni, sapori) è possibile raccontare l’autenticità di un territorio.

Questo l’argomento trattato da Filippo Cadili delegato dell’Ufficio Pastorale Turismo Sport e Tempo Libero dell’Arcidiocesi di Messina, che ha raccontato del Turismo Religioso e dei cammini meravigliosi nella nostra zona.

Il cammino, dal punto di vista sensoriale, è stato l’argomento di Antonio Tavilla, Dirigente Pro Loco e Guida Escursionistica 38° parallelo “Sikelia on the road”. Percorsi del gusto per scoprire i sapori genuini, prodotti delle nostre attività a chilometro zero: percorsi consapevoli finalizzati ad avvicinare il consumatore alle aziende. Anche il trekking può diventare motivo di turismo: molto importanti i risultati ottenuti dal corso di Guida escursionistica, annunciato l’anno precedente, inteso come strumento per divulgare conoscenza anche all’interno dei nostri territori, non soltanto all’esterno.

Entrambi i relatori – sia Cadili, sia Tavilla – hanno concordato sulla creazione di percorsi escursionistici e religiosi, come strumento per attrarre visitatori senza compromettere l’equilibrio naturale e culturale del territorio. Il turismo di massa, sarebbe infatti un danno per la qualità e il benessere della cultura, puntando quindi su un turismo lento e consapevole.

Davide Foti, giovane imprenditore siciliano e componente dell’Associazione Simenza, dopo aver illustrato le attività dell’Associazione e l’obiettivo di tutelare le varietà dei grani antichi siciliani, si è soffermato sulla sua attività di produzione locale di capperi, sia a Milazzo sia nell’Isola di Salina, soffermandosi anche lui su criticità che vanno superate con il dialogo e il confronto.

Filippo Grasso, professore dell’Università degli Studi di Messina, ha posto l’accento sull’importanza della mobilità sostenibile nelle aree rurali, concordando anche lui sull’obiettivo comune di costruire una rete di collaborazioni tra enti locali e imprese, promuovendo le eccellenze del territorio in un’ottica di sviluppo duraturo e sostenibile.

La tavola rotonda ha offerto momenti di confronto molto stimolanti, toccando questioni cruciali come il ruolo delle istituzioni nel supportare le economie locali, l’impatto del turismo lento, e la necessità di preservare le tradizioni artigianali e culinarie in un mondo sempre più globalizzato. La discussione si è conclusa con l’idea di sviluppare progetti condivisi tra i vari attori del territorio, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento delle piccole comunità e creare opportunità per le nuove generazioni.

La giornata si è poi conclusa in un’atmosfera di festa con l’inaugurazione degli stand gastronomici e gli spettacoli musicali. La serata in musica è stata aperta dai Samarkanda Band che, con i ritmi del liscio, hanno scaldato l’aria di Santa Maria. Una sorpresa fuori programma è stata l’esibizione di una promessa della musica, Melania, che ha cantato i suoi due cavalli di battaglia. La serata si è conclusa con il cantante ViktorV, tra cover e brani inediti.

Appuntamento a questo pomeriggio, 12 settembre, per una giornata dedicata ai festeggiamenti religiosi in onore della patrona Maria SS. in Collis, iniziati con la solenne Messa e la tradizionale processione per le vie del borgo.

A iniziare la serata ci sarà la band Bezz Bizz, che promettono di regalare al pubblico momenti di grande emozione e divertimento. Si continuerà con il concerto tanto atteso della straordinaria Manuela Villa.

I visitatori potranno ancora assaporare le specialità enogastronomiche offerte dagli stand delle attività coinvolte fino a venerdì 13 settembre. La Trattoria Brasarella propone carne di capra e patate al forno, la Trattoria Da Luciana Guastella farcita con caponata e provola fusa, il Panificio Antichi Sapori propone arancini al ragù e alla norma, cannoli siciliani con creme artigianali e il panino gourmet ai sapori dei Nebrodi.

Il 13 settembre si chiuderà in grande stile con il concerto del cantante Aleandro Baldi accompagnato dal gruppo Aristos. Prevista anche l’esibizione dell’artista Mersia per arricchire il programma del festival.

Non perdete l’opportunità di partecipare a No.Strano – Il Festival del Cibo e delle Tradizioni Popolari, una manifestazione che celebra le eccellenze del territorio siciliano, unendo cibo, cultura e divertimento in una cornice unica.

