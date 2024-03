Grande successo per l’inaugurazione affidata a Toti e Totino della Stagione artistica con la riapertura dopo 38 anni del Cine Teatro Imperia di Monreale. Una stagione ricca di appuntamenti imperdibili per tutti gli amanti del teatro, della musica e del cinema con la restituzione del Cine Teatro Imperia restituito alla città di Monreale e a tutte le zone limitrofe.

Stasera invece sempre alle ore 21.00 il concerto di musica classica “Mozart e il Pianoforte” con l’esibizione al pianoforte a quattro mani con i giovani monrealesi Silvia Vaglica e Giuseppe Grippi accompagnati dalla Massimo Youth Orchestra diretta dal M° Michele De Luca.

Il Cine Teatro Imperia è stato riqualificato e ristrutturato per tornare ad essere un punto di riferimento per l’intrattenimento e la cultura di Monreale e di tutta l’area circostante. A inaugurare la nuova stagione, ieri 8 marzo, sono stati Toti e Totino con il loro spettacolo comico “Sicilianamente Vostri”, che ha fatto registrare il tutto esaurito. I due artisti siciliani, molto amati da grandi e piccini, hanno intrattenuto il pubblico con sketch e canzoni in perfetto stile cabaret, scambiandosi con maestria i ruoli di spalla e comico. Battute sagaci e mordaci sulla realtà quotidiana, parodie musicali personalizzate e un pizzico di improvvisazione sul pubblico in sala, il tutto accompagnato dalle musiche dal vivo del Maestro Alex Magrì al piano. Uno spettacolo divertente e dissacrante che ha permesso al pubblico di staccare per qualche ora dalla routine e divertirsi in allegria.

Ma la nuova stagione del Cine Teatro Imperia non si ferma qui. Oggi 9 marzo è in programma il concerto inaugurale della rassegna musicale dal titolo “Mozart e il Pianoforte”, che vedrà esibirsi la giovane pianista monrealese Silvia Vaglica e il pianista Giuseppe Grippi, accompagnati dalla Massimo Youth Orchestra diretta dal Maestro Michele De Luca. Un omaggio a Mozart e al suo rapporto speciale con lo strumento principe, il pianoforte appunto, con l’esecuzione di alcune celebri pagine mozartiane: dalla Sonata K448 per due pianoforti, apprezzata anche per i suoi effetti “terapeutici” sull’ascoltatore, al Concerto K365 per due pianoforti e orchestra che Mozart eseguì insieme alla sorella Nannerl, fino al Divertimento in re maggiore per orchestra.

Domenica 10 marzo alle ore 17.30 la compagnia “Carlo Magno” di Enzo Mancuso inaugurerà gli spettacoli di Teatro della stagione 2024 con l’opera dei Pupi “La pazzia di Orlando”.

Sarà possibile abbonarsi ad uno dei quattro cartelloni oppure comporre il proprio abbonamento con più cartelloni, acquistando tutto direttamente tramite la Piattaforma Vivaticket attivata dal Comune di Monreale. E’ anche possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino, aperto tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso la Biblioteca comunale Santa Caterina (Via P. Novelli 5) o direttamente presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

Per info e abbonamenti 366.6135784, sui nostri social: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556656021017

https://www.instagram.com/cineteatroimperiamonreale/





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.