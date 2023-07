La pizzeria Granofino di Agrigento è riuscita con oltre 5.000 voti a guadagnarsi il titolo di Migliore Pizzeria di Sicilia 2023, il premio organizzato dal giornale online All Food Sicily che ha visto partecipare 45 pizzerie sparse in tutta l’Isola.

La pizzeria inaugurata nel 2016, nella appena designata Capitale della Cultura 2025, è stata fondata dal gastronomo e artigiano del gusto Mario Ciulla, che sin dall’inaugurazione è riuscito a trasporre innovazione e ricerca nel concept di Granofino.

Granofino assume il valore della versatilità, rivolta ai gusti e ai palati dai più esigenti e raffinati ma anche a quelli che prediligono i sapori della sicilianità che ci riportano alla semplicità e alla tradizione.

Un percorso lineare fatto di passione per il proprio lavoro ma anche di studio, aggiornamento, formazione e amore per un territorio, quello agrigentino, che lo ha ricambiato con affetto e stima, tanto da contribuire, in maniera determinante, a eleggerlo migliore pizzeria siciliana dell’anno.

Il successo della pizza di Granofino si basa sulle preparazioni da chef applicate nel topping delle proprie pizze che nel menù potranno corrispondere ad abbinamenti con preparazioni ricercate e di alta cucina.

Da Granofino, infatti, è possibile gustare una pizza con un buon cornicione dotato di una perfetta alveolatura, leggera ed estremamente digeribile, grazie a un processo di lavorazione dell’impasto frutto di una lunga lievitazione naturale e di un blend di farine siciliane create ad hoc. Il risultato è la creazione di pizze da sapori unici, con abbinamenti eccellenti, capaci di valorizzare profumi e prodotti del nostro territorio.

“Trionfare in questo premio significa per me e la mia squadra, aver raggiunto un traguardo molto importante e per certi versi, inatteso. – ci racconta Mario Ciulla – Abbiamo lavorato senza sosta in questi anni per presentare al pubblico una pizza sempre più di qualità e ritengo che siamo riusciti a conseguire l’obiettivo.”