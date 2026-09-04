Dopo l’esperienza dell’Alcohol Prevention Day di Lampedusa, l’ASP di Palermo prosegue il percorso di sensibilizzazione sui rischi legati al consumo di alcol con il FASD Day 2026 in programma il 9 settembre prossimo in occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sui Disturbi dello Spettro Feto-Alcolico. Nell’aula del presidio ospedaliero “Villa delle Ginestre” di via Castellana 145, è in programma un evento formativo dal titolo “Disturbo da Uso di Alcol (DUA) e rischi correlati: l’identificazione precoce e il counselling motivazionale breve nei setting opportunistici”, con un focus specifico sui disturbi dello spettro feto-alcolico. La giornata, accreditata ECM e CROAS, è rivolta a 50 professionisti: medici di tutte le discipline, professionisti sanitari e assistente sociale.

Al centro della giornata ci sarà la presentazione del progetto “Mamme Dieci Alcol Zero!”, realizzato dall’ASP di Palermo nell’ambito del Piano Aziendale della Prevenzione, dedicato alla prevenzione dei Disturbi dello Spettro Feto-Alcolico e della Sindrome Feto-Alcolica. Saranno presentati il progetto e la relativa campagna di comunicazione, con il coinvolgimento di professionisti aziendali, dell’associazione LIFE AND LIFE ETS e un videomessaggio di AIDEFAD – Associazione Italiana Disturbi da Esposizione ad Alcol e Droghe.





Nel pomeriggio è prevista una sessione interattiva dal titolo “Il Disturbo da Uso di Alcol e i suoi mille volti: la comunità territoriale si confronta”, con lavori in sette gruppi dedicati ad altrettante aree: dipendenze patologiche, salute mentale adulti, salute della famiglia, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, disturbi dello spettro autistico, adolescenza e giovani adulti con bisogni complessi, prevenzione e promozione della salute.

“La prevenzione dei danni legati all’alcol deve partire dalla conoscenza e dalla capacità di intervenire prima che il problema diventi una patologia – afferma il Direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – con il FASD Day vogliamo mettere insieme competenze diverse e portare all’attenzione dei professionisti e della comunità un tema che riguarda la salute delle generazioni future. La tutela del bambino comincia già prima della nascita e informare correttamente le donne, le famiglie e gli operatori sanitari è una responsabilità che ci riguarda tutti”.





Il percorso del FASD Day prenderà il via già martedì 8 settembre, dalle 18 alle 20, con una iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Mamme Dieci Alcol Zero!” nel locale SARTORIA (Discesa dei Giudici 1). L’obiettivo è raggiungere in particolare la comunità territoriale e i giovani, target privilegiato per la prevenzione dei rischi legati all’esposizione prenatale all’alcol e all’alcol durante l’allattamento.

La serata prevede la diffusione di contenuti informativi, uno spazio di ascolto attivo e la degustazione di mocktail analcolici, trasformando un luogo di socialità in uno spazio di informazione e consapevolezza sui rischi dell’alcol durante la gravidanza e l’allattamento. L’attività sarà curata dall’ETS individuato per la co-progettazione.

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