Dramma a Finale Ligure (Savona)

Tre persone di una stessa famiglia sono state trovate morte questa mattina in un appartamento di Finale Ligure, in provincia di Savona. Sono un uomo, una donna e il loro figlio quindicenne.

Le vittime, come riportato su Savona News, sono Paola Siri, 60 anni, Daniele Baruzzo, 59, e il figlio Mattia. Gli inquirenti non escludono che si sia trattato di un omicidio-suicidio.

Dov’è avvenuto

L’abitazione si trova in via dei Forti di Legnino, in una zona residenziale sulla collina a ridosso del centro storico di Marina.

Nello stesso indirizzo Paola Siri aveva il proprio studio professionale. Era un’architetta conosciuta in città.

Il marito, Daniele Baruzzo, lavorava come dipendente di una fabbrica del settore automotive con sede a Savona. Il figlio era uno studente.

La ricostruzione degli inquirenti

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine e quanto emerso finora resta un’ipotesi.

Secondo le prime informazioni a prendere l’iniziativa sarebbe stato Baruzzo. Avrebbe tolto la vita alla moglie e al figlio utilizzando una pistola, per poi rivolgere la stessa arma contro di sé.

I fatti si sarebbero verificati nel corso della notte.

Il biglietto

Nell’abitazione è stato trovato uno scritto.

Secondo le prime informazioni sarebbe stato lasciato dall’uomo per motivare quanto accaduto. Il contenuto non è stato reso noto.

Il sopralluogo del pubblico ministero

Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Sul luogo si è recato il pubblico ministero di turno, Maddalena Sala, che ha effettuato un sopralluogo.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le circostanze. Al momento si attende il via libera per i funerali.

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