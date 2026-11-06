GRIGLIART – III. edizione
Domenica 8 novembre 2026, dalle ore 16:30
Meraki – Testa dell’Acqua (Noto, SR)
Domenica 8 novembre nel pomeriggio torna a Meraki Testa dell’Acqua (Noto), GrigliArt, un appuntamento che mette insieme arte visiva, musica e performance in un contesto informale e aperto. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa continua a esplorare l’incontro tra linguaggi artistici differenti, trasformando gli spazi di Meraki in un luogo di sperimentazione e incontro attorno a una griglia condivisa.
Questa edizione ospita quattro artisti internazionali:
Peter Piek (DE) – performance solista. Artista multidisciplinare tedesco, musicista e pittore, porta avanti una ricerca che attraversa musica, pittura e performance, facendo dialogare suono e immagine.
Spiral Wood (EE) – live set audio-video, un’esperienza audiovisiva dal vivo che intreccia musica elettronica e immagini.
Salvatore Muscarà (IT) – live painting, una performance di pittura dal vivo in cui il processo creativo diventa parte integrante dell’evento.
Paulien Kingma (NL) – ink drawings, disegni a inchiostro che aggiungono un ulteriore livello visivo alla serata.
GrigliArt nasce dall’incontro tra artisti, organizzatori e comunità locale.
La prima edizione nell’estate 2025 ha ospitato la mostra Τέρας di Peppe Di Carlo, un viaggio tra immaginario, sogno e irrazionale.
La seconda edizione a giugno 2026 ha visto la partecipazione dell’artista visivo 2501, Salvatore Muscarà, Le Rune, Gieffe, Vincenzo Cascone e Stefano Meli.
Per questa terza edizione, il programma si svolgerà nella saletta interna riscaldata di Meraki.
Saranno disponibili un Honesty Bar e una griglia libera per chi desidera portare qualcosa da cucinare e condividere.
Informazioni praticheInformazioni pratiche
Domenica 8 novembre, dalle ore 17:00
Meraki – Testa dell’Acqua, Noto (SR)
Tessera associativa Meraki obbligatoria (€5, valida un anno)
Honesty Bar e griglia libera disponibili.
Artisti e Link
Peter Piek: https://www.peterpiek.com/
Spiral Wood: https://spiralwood.art/
Salvatore Muscarà: https://www.instagram.com/salvomuscara/
Paulien Kingma: https://www.instagram.com/paulien_artglassdesign/
Contatti e informazioni: meraki.testadellacqua@gmail.com
Luogo: Testa Dell’Acqua, Sicilia, Italy, Meraki Testa Dell’Acqua , NOTO, SIRACUSA, SICILIA
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