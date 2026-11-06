GRIGLIART – III. edizione

Domenica 8 novembre 2026, dalle ore 16:30

Meraki – Testa dell’Acqua (Noto, SR)

Domenica 8 novembre nel pomeriggio torna a Meraki Testa dell’Acqua (Noto), GrigliArt, un appuntamento che mette insieme arte visiva, musica e performance in un contesto informale e aperto. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa continua a esplorare l’incontro tra linguaggi artistici differenti, trasformando gli spazi di Meraki in un luogo di sperimentazione e incontro attorno a una griglia condivisa.





Questa edizione ospita quattro artisti internazionali:

Peter Piek (DE) – performance solista. Artista multidisciplinare tedesco, musicista e pittore, porta avanti una ricerca che attraversa musica, pittura e performance, facendo dialogare suono e immagine.

Spiral Wood (EE) – live set audio-video, un’esperienza audiovisiva dal vivo che intreccia musica elettronica e immagini.

Salvatore Muscarà (IT) – live painting, una performance di pittura dal vivo in cui il processo creativo diventa parte integrante dell’evento.

Paulien Kingma (NL) – ink drawings, disegni a inchiostro che aggiungono un ulteriore livello visivo alla serata.

GrigliArt nasce dall’incontro tra artisti, organizzatori e comunità locale.





La prima edizione nell’estate 2025 ha ospitato la mostra Τέρας di Peppe Di Carlo, un viaggio tra immaginario, sogno e irrazionale.

La seconda edizione a giugno 2026 ha visto la partecipazione dell’artista visivo 2501, Salvatore Muscarà, Le Rune, Gieffe, Vincenzo Cascone e Stefano Meli.

Per questa terza edizione, il programma si svolgerà nella saletta interna riscaldata di Meraki.

Saranno disponibili un Honesty Bar e una griglia libera per chi desidera portare qualcosa da cucinare e condividere.

Informazioni praticheInformazioni pratiche

Domenica 8 novembre, dalle ore 17:00

Meraki – Testa dell’Acqua, Noto (SR)

Tessera associativa Meraki obbligatoria (€5, valida un anno)

Honesty Bar e griglia libera disponibili.



Artisti e Link

Peter Piek: https://www.peterpiek.com/

Spiral Wood: https://spiralwood.art/

Salvatore Muscarà: https://www.instagram.com/salvomuscara/

Paulien Kingma: https://www.instagram.com/paulien_artglassdesign/

Contatti e informazioni: meraki.testadellacqua@gmail.com

Luogo: Testa Dell’Acqua, Sicilia, Italy, Meraki Testa Dell’Acqua , NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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