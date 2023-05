Leader internazionale nel settore dei prodotti di cortesia, Groupe GM ha rilanciato la sua linea di lusso di prodotti in collaborazione con Editions de Parfums Frédéric Malle.

Frédéric Malle è un’icona della profumeria francese. È nato in una famiglia di imprenditori, artisti e profumieri. Il nonno, Serge Heftler-Louiche, aveva fondato Parfums Christian Dior prima di passare la direzione artistica alla madre di Frédéric. Malle stesso rappresenta ora la terza generazione di specialisti di profumi nella sua famiglia ed è diventato un’autorità mondiale nella produzione di profumi.

La storia della linea

Amante dei profumi, Frédéric Malle decise di fondare Editions de Parfums nel 2000 guidato dalla sua ambizione di far rivivere la qualità e l’autenticità nel mondo dei profumi, diventato sempre più commerciale dalla metà degli anni Novanta. Nacque così Editions de Parfums Frédéric Malle: una casa editrice per profumi, dove le fragranze vengono create e pubblicate come opere d’arte uniche e dove il profumiere è l’editore, che usa la propria creatività e abilità per comporre e pubblicare i classici della profumeria di domani. Questo è il caso dell’“Eau de Magnolia”, profumo creato dal più grande profumiere americano Carlos Benaïm e utilizzato per questa linea per hotel come esperienza olfattiva unica.

“Eau de Magnolia” profuma di agrumi in fiore. Trasportato da un sottofondo boisé, il magnifico equilibrio agrumato dei sentori di bergamotto, limone e pompelmo si sposta poi su note più scure di muschio di quercia e patchouli in una rappresentazione olfattiva del sole e della sua ombra.

Una nuova linea eco-responsabile

La linea per hotel Editions de Parfums Frédéric Malle si presenta con degli iconici flaconi rossi a base vegetale da 40 ml di shampoo, balsamo, detergente corpo e crema corpo. Sono disponibili anche in flaconi cilindrici da 50 ml e 80 ml che ricordano i flaconi di profumo della maison. Questi prodotti, così come un bagnoschiuma di lusso, sono disponibili anche in un’elegante flacone di alluminio nero da 50 ml. Due saponi profumati custoditi in una confezione a pieghe disponibili nel formato 30 g e 50 g e un moderno vassoio porta-prodotti in legno con il nome del marchio stampato completano la linea.

Nel rispetto del programma Care about Earth di Groupe GM, alla linea di prodotti di cortesia sono stati aggiunti anche dei dispenser di formato più grande da 300 ml e 400 ml. La linea per hotel Editions de Parfums Frédéric Malle propone detergente corpo, shampoo, balsamo, crema corpo e detergente mani in grandi dispenser Ecopump da 300 ml realizzati con plastiche a base biologica. In abbinamento ai dispenser Ecopump, sono disponibili diversi supporti da parete in acciaio inossidabile nero o plastica AB bianca, fissabili mediante viti o nastro biadesivo.

La gamma propone anche liquidi da 400 ml nel nuovo formato Ghost di Groupe GM. Come lo suggerisce il nome, Ghost è un dispenser fissato su un binario nascosto che dà l’impressione che il prodotto sia sospeso. Questo ingegnoso erogatore ecologico di elevata capacità (400 ml) è realizzato a partire dalla canna da zucchero e dura circa 40 giorni. Il livello del prodotto contenuto al suo interno è facilmente visibile grazie a una discreta finestrella. A prova di manomissione, una volta vuoto può essere rimosso con un’apposita chiave.

Infine, i prodotti di cortesia Editions de Parfums Frédéric Malle sono disponibili anche nell’innovativo dispenser sicuro e ricaricabile Ecofill. Ecofill è un dispenser ecologico, ricaricabile e tracciabile. Una soluzione pulita, sicura, rapida e semplice, con un impatto ambientale minimo. I flaconi Ecofill si ricaricano con buste sigillate da 400 ml, realizzate con appena 8 g di plastica, una soluzione che garantisce imballaggi minimi e tracciabilità totale dei prodotti cosmetici. Ecofill è disponibile anche in formato 300 ml in alluminio nero. Inoltre, i flaconi Ecofill possono essere utilizzati con un supporto da parete in acciaio inossidabile o plastica ABS riciclabile che può essere fissato con due viti o mediante nastro biadesivo. È inoltre possibile posizionarli sui mobili del bagno grazie a una base in alluminio nero.

Care About Earth

La linea Editions de Parfums Frédéric Malle è perfettamente conforme al programma Care About Earth di Groupe GM, che mira a ridurre l’impatto dei prodotti sull’ambiente, a contribuire alla sostenibilità e a preservare il pianeta per le generazioni future. In qualità di fornitore di prodotti di cortesia eco-responsabili, Groupe GM privilegia l’utilizzo di materiali di origine vegetale, plastica riciclata post-industriale o post-consumo e materie prime rinnovabili al 100%.

Il Presidente di Groupe GM, Laurent Marchand, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con Editions de Parfums Frédéric Malle per aggiornare questa collaborazione di successo e introdurre prodotti di cortesia più eco-compatibili in questa gamma di lusso. In linea con la visione di Frédéric Malle, noi di Groupe GM ci impegniamo costantemente per offrire prodotti basati su creatività, qualità e innovazione. Questa linea rispecchia profondamente i nostri valori e consentirà agli hotel di tutto il mondo di coccolare i loro ospiti con prodotti sapientemente profumati”.

