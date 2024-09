Gruppo Di Stefano ha ricevuto il prestigioso Premio Saturno 2024 durante la 21ª edizione dell’evento “Premio Saturno, Trapani che produce”.

Questo riconoscimento, istituito dall’Associazione Saturno Onlus e dall’emittente TELESUD, con la collaborazione della Camera di Commercio di Trapani, è un tributo annuale alle aziende e alle personalità che si sono distinte per il loro contributo significativo allo sviluppo e all’innovazione del territorio siciliano.

Gruppo Di Stefano si compone di tre principali aziende: la Promedil di Di Stefano Giorgio, la Gruppo Di Stefano srl e la DS Asfalti srl. Le tre società amministrate da Giorgio Di Stefano, si occupano di edilizia pubblica e privata, di riqualificazione energetica, di vendita di materiale edile e arredamenti casa e di produzione e collocazione di inerti bituminosi.

Collegata al gruppo è la società di ingegneria Dret Project srl, amministrata dalla dottoressa Danila Di Stefano, che offre servizi di ingegneria e consulenza legale e fiscale in materia di appalti e bonus edilizi.

Da un progetto di Ricerca e Sviluppo della Promedil nasce DRET System, un network di studi tecnici, imprese, fornitori di materiale edile ed enti di formazione professionale che, in sinergia, mirano allo stesso obiettivo: creare vantaggi qualitativi, organizzativi ed economici a beneficio di tutti i partecipanti e del Committente. Ad oggi sono circa 300 le imprese e 400 i professionisti e gli studi tecnici che hanno aderito su tutto il territorio nazionale.

Dret system è anche il nome della rete d’imprese costituita dalla Promedil di Di Stefano Giorgio, dalla Gruppo di Stefano s.r.l., e dalla Dret project- società di ingegneria s.r.l.

La rete opera in tutt’Italia nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie e della riqualificazione energetica con i marchi Dret Change e Dret Energia e nasce per affrontare in maniera più organizzata e incisiva i complessi prodotti messi in campo nel settore edile e della transizione energetica. Dret system è attenta a generare benessere e welfare per i lavoratori.

«Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento frutto dell’impegno e del lavoro costante fatto in questi anni con il nostro straordinario team. Il Gruppo nasce come frutto dell’esperienza maturata negli anni, nel settore edile. Siamo cresciuti nel tempo in maniera significativa e abbiamo raggiunto ottimi risultati grazie alla professionalità e competenza del network e all’attenzione che abbiamo riservato alle persone e al territorio. Questo premio non è soltanto un traguardo, ma uno stimolo a fare meglio. Ringraziamo il nostro team, tutti i collaboratori e i clienti che ci hanno permesso di raggiungere questi risultati», dichiarano Giorgio Di Stefano e Danila Di Stefano.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.