La data siciliana del 30 luglio di Guè ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo è confermata. L’artista sarà puntualmente in Sicilia per “incontrare” live i suoi fan. L’appuntamento con uno dei protagonisti indiscussi della musica italiana, inserito nel cartellone del Wave Summer Music, era inizialmente previsto al Sea Stadium di Mondello. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova location.

Continuano ad aggiungersi nuove certificazioni al suo ultimo lavoro discografico come la certificazione di “Madreperla” a Disco di Platino, così come Platino è anche il brano “Cookies N’ Cream” feat. Anna & Sfera Ebbasta.

Oltre alla data evento che si è tenuta il 10 luglio a Milano, Ippodromo Snai San Siro, il Guè Live 2023 ha toccato a luglio e toccherà ad agosto i principali festival e le arene estive in tutta Italia.

I biglietti sono disponibili online su Ticletone e TicketSms e nei punti vendita Sicilia Ticket. Nel pomeriggio del concerto potranno essere acquistati al botteghino.



