Con “Guerrin Meschino” di Alessandro e Fiorenzo Napoli con la Compagnia Arte Pupi F.lli Napoli, originale spettacolo di Opera dei Pupi di stile catanese, il 16 agosto, alle ore 21, prosegue, all’Arena Teatro Lucio Dalla di Milo, la rassegna “Cinema e Spettacoli sotto il Vulcano”, diretta da Alfio Zappalà e organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Milo.

Il Guerrin Meschino, scritto nel sec. XV da Andrea da Barberino, racconta la vicenda del “figlio della sventura” impegnato nella ‘quête’ (ricerca) dei propri genitori. I viaggi di Guerrino, oltre che esperienza vissuta, sono anche itinerario iniziatico in uno spazio leggendario sentito come espressione simbolica dell’avventura interiore alla ricerca di sé. La storia del Meschino era rappresentata dai pupari catanesi. Sulla base degli antichi canovacci dell’Opira, con Fiorenzo Napoli abbiamo scritto le scene dei pupi per questo evento spettacolare.

“L’intenzione – dichiara Alessandro Napoli (nella foto di Ljdia Musso) -, è quella di recuperare per il pubblico contemporaneo i significati universali che quest’antica storia veicolava al pubblico tradizionale. La ricca umanità di quei teatri di quartiere, per quanto povera di mezzi, possedeva tuttavia, grazie agli eroi come Guerrino, le chiavi per orientarsi nel gran labirinto del mondo”.

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L’Arena Teatro Lucio Dalla di Milo, luogo pulsante di cultura e bellezza, con una ricca proposta che include sia le eccellenze artistiche siciliane, sia interpreti della scena nazionale, accoglie un cartellone godibile, avvincente e variegato, pensato per intrattenere un pubblico trasversale.





PROGRAMMA TEATRO, MUSICA E DANZA

Di seguito in programma, in agosto (ore 21, come per tutti gli spettacoli e i film in rassegna): 18/8 – “Mary Poppins Musical” con la Compagnia Nazionale del Musical; 21/08 – “L’avaro” di Moliére con Enrico Guarneri; 22/08 “4 gatti” con Gino Astorina e “Il gatto blu”; 23/8 – “Metti che rinasco” con Sergio Vespertino; 24/8 – “La Cura dell’Anima” con Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza; 25/8 – “Casa Campagna” di Fabio Massimo Jacobello con Salvo Manciagli alias “Cammela” e Saro Pannofino; 26/8 – “Viaggio tra le emozioni del cinema” concerto diretto dal M° Giovanni Nicosia; 27/8 – “La Bella e la Bestia Musical” con la Compagnia Nazionale del Musical; 28/8 – “Voglio Vederti Danzare”, omaggio a Franco Battiato, Band e l’Ensemble Archi Etna Contemporanea diretta da Giovanni Cernicchiaro, David Cuppari (voce); 29/8 – “Terra in tasca – Omaggio alla Sicilia” a cura della Compagnia Danzamu, ospite Giusy Schilirò (voce) in omaggio alla Balistreri. Il 3 settembre, chiude la rassegna, “Cartoon Show” spettacolo di circo teatro per le famiglie della Compagnia Circense Famiglia Savio. Infoline: 388 304 2934.





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PROGRAMMA CINEMA

In programma, in agosto: il 17 “Minions & Monsters” diretto da Pierre Coffin (il settimo capitolo del franchise di Cattivissimo me e il primo in cui Gru non è il personaggio centrale); il 19 “Il diavolo veste Prada 2” diretto da David Frankel (la pellicola segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata); il 20 “Odissea” di Christopher Nolan (basato sul poema di Omero, il film segue il lungo viaggio di Odisseo verso Itaca); il 30 e il 31 “Spiderman” diretto da Destin Daniel Cretton (dopo aver fatto dimenticare al mondo la sua vera identità, con l’aiuto del Doctor Strange, Peter Parker ha ripreso la carriera di Spider-Man con il solo appoggio dell’intelligenza artificiale). In programma, nel mese di settembre: l’1 “Tre ciotole” Isabel Coixet (l’adattamento dell’ultima raccolta di racconti di Michela Murgia); il 2 “Che Dio perdona tutti” diretta e interpretata da Pif (racconta la storia di Arturo, un agente immobiliare scettico e goloso che cerca di fingersi cattolico fervente per conquistare una pasticcera); dal 4 al 6 ancora “Odissea”; il 7 “Il Maestro” diretto da Andrea Di Stefano (esplora la crescita e il disincanto, la necessità dell’errore come forma di apprendimento); l’8 “Toy Story 5” diretto da Andrew Stanton (i celebri personaggi raccontano il rapporto tra immaginazione, tecnologia e crescita); il 9 “Cinque secondi” diretto da Paolo Virzì (la storia di una vera e propria alleanza fragile e sorprendente); il 10 “La vita va così” diretto da Riccardo Milani (ispirato alla vera storia del pastore sardo Ovidio Marras); l’11 “La grazia” diretto da Paolo Sorrentino (un’ode divertente e malinconica sulla condizione umana); il 13 “Marty Supreme” diretto Josh Safdie (Timothée Chalamet nei panni del protagonista ispirato alla leggenda del ping pong Marty Reisman).





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INFO BIGLIETTI





COSTI E BIGLIETTI INFOLINE 388 304 2934

Social Facebook e Instagram: Arena Teatro “Lucio Dalla” MILO





Prevendita fisica presso il BOTTEGHINO del Cine Teatro REX

(Via Teatro 14 – Giarre)

Lunedì e Venerdì mattina dalle 9:30 alle 11:30

Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 18:30 alle 20:30

e presso tutti i punti vendita Live Ticket della tua città.

Prevendita on line su www.liveticket.it e www.ticketone.it

Possibilità di acquisto biglietti con BONUS CULTURA on line e al botteghino













Luogo: Teatro Lucio Dalla di Milo , Via Crisafulli, 10, MILO, CATANIA, SICILIA

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