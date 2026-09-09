Mercoledì 30 settembre 2026, dalle ore 14.00, proseguirà a Catania, presso il Centro fieristico Misterbianco, il viaggio di H2InComune, l’iniziativa itinerante promossa da H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e RENAEL – Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, nata con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’idrogeno e promuovere una nuova consapevolezza tra i decisori pubblici. L’evento, intitolato “Idrogeno per la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile in Sicilia”, rappresenta la quinta tappa del Tour e si inserisce nell’ambito della fiera HEYSUN 2026. Da Udine a Milano, Bari e Modena, H2InComune ha fatto incontrare Pubblica Amministrazione ed ecosistema dell’idrogeno, costruendo conoscenza, relazioni e occasioni di confronto, per sfruttare in maniera ottimale le opportunità offerte da questo vettore energetico.

L’iniziativa, nata dalla necessità di formare decisori e tecnici dell’Amministrazione pubblica locale sull’uso dell’idrogeno e sulle sue potenzialità, ha registrato un’ampia partecipazione, suscitando un forte interesse da parte delle istituzioni e delle imprese locali, dei centri di ricerca e delle università.





I dati del Tour 2025 di H2InComune

I risultati del Tour 2025 di H2InComune confermano l’importanza del progetto avviato sul territorio italiano, riconosciuto e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha sostenuto l’iniziativa con la propria presenza continua agli eventi. Il Tour H2InComune, nelle quattro tappe di Udine, Milano, Bari e Modena, ha registrato complessivamente oltre 300 presenze, raggiungendo più di 100 amministratori pubblici, di cui oltre 60 appartenenti a comuni e coinvolgendo oltre 200 realtà tra imprese ed enti di ricerca. Altro dato significativo è rappresentato dai 55 relatori che, nel corso delle quattro tappe, hanno portato nei territori esperienze, competenze, tecnologie e progettualità concrete legate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno.

Uno degli output chiave del Tour è rappresentato da L’ABC dell’idrogeno, messo a punto congiuntamente da H2IT e RENAEL. Questo vademecum divulgativo ha costituito la base informativa comune, fornendo gli elementi essenziali per comprendere le modalità di produzione, gli utilizzi, la filiera dell’idrogeno verde, lo stoccaggio, la sicurezza e il quadro delle politiche europee e nazionali.

Per Alberto Dossi, Presidente H2IT: “È nei nostri programmi proseguire il progetto H2InComune anche nel 2026. Il suo successo emerge con soddisfazione dai dati raccolti, ma ci indica anche che dobbiamo continuare a sensibilizzare le amministrazioni locali, il cui coinvolgimento è fondamentale per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. Ripartiamo quindi dalla Sicilia, una terra ricca di opportunità per il settore che ha già dimostrato di possedere le competenze e le tecnologie necessarie per la realizzazione di un mercato dell’idrogeno”.

L’evento ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.





H2IT

H2IT – Associazione italiana idrogeno aggrega grandi, medie e piccole imprese, centri di ricerca e università che lavorano nel settore dell’idrogeno. Conta attualmente 180 soci che rappresentano tutta la catena del valore dell’idrogeno dalla produzione fino agli usi finali, comprendendo aziende che si occupano della logistica dell’idrogeno per il suo trasporto, distribuzione e stoccaggio, imprese che sviluppano le tecnologie quali elettrolizzatori e celle a combustibile, aziende della componentistica, imprese che sviluppano sistemi per l’utilizzo dell’idrogeno nei settori della mobilità, del residenziale, della produzione di energia e dell’industria. Costituita nel 2005, H2IT si è posta l’obiettivo di stimolare la creazione dell’infrastruttura per l’uso dell’idrogeno, essere portavoce degli attori del settore e assicurare un ruolo di leadership per l’Italia nel mercato mondiale.





RENAEL

La Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali è la rete nazionale che riunisce le Agenzie, le autorità energetiche locali e le società in house nate con lo scopo di accompagnare gli enti della Pubblica Amministrazione nei processi di sicurezza energetica e ambientale. Dal 1999, favoriamo e promuoviamo la partecipazione di tutti gli attori – istituzionali e non – ai processi di gestione della transizione energetica a livello comunitario, nazionale e locale, svolgendo un ruolo di interfaccia tra gli attori coinvolti. Aderiscono alla rete soggetti di natura pubblica, le cui attività sono promosse attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla riqualificazione energetica e alla mobilità sostenibile. Attualmente la Rete è composta da 12 agenzie energetiche locali in rappresentanza di 11 regioni italiane e oltre 5000 enti locali. Dal 2024 un link al sito internet di RENAEL compare su tutte le bollette per l’energia elettrica italiane per aiutare i cittadini ad adottare misure per il risparmio energetico.

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