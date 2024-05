DIRimè Italia APS ETS (www.dirime.com) organizza un incontro, aperto a tutti e a ingresso libero, in occasione del decennale dell’Associazione, a SCIACCA (Ag), il giorno 7 Giugno alle ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale – Palazzo Lazzarini, Via Santa Caterina, 25/23.

L’incontro, organizzato dalla Dottoressa Tania Accardi, Referente Regionale DIRimè per la Sicilia, in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Disabilità del Comune di Sciacca, è finalizzato a far conoscere sul territorio l’associazione, la sua mission e le sue attività rivolte a famiglie, insegnanti e professionisti dell’infanzia nell’ambito socio-sanitario ed educativo-preventivo.

Interverranno all’incontro:

-Dottoressa Tania Accardi, Logopedista certificata DIRFloortime, Referente DIRimè per la Regione Sicilia,

-Dottoressa Sandy D’Alessandro,Psicologa dell’età evolutiva certificata DIRFloortime,

-Dottoressa Agnese Sinagra, Assessora alle Politiche Sociali, Comune di Sciacca,

-Dottor Francesco Dimino, Assessore alla Disabilità, Comune di Sciacca.

Il modello DIRFloortime è un modello scientifico che racchiude evidenze di psicologia, scienze dell’educazione e neuroscienze, prezioso per aiutare la persona nella sua famiglia, a scuola, nella quotidianità con un approccio personalizzato e non standardizzato, con particolare attenzione alle persone neurodivergenti.

DIRimè propone una prospettiva innovativa sul supporto alla crescita e offre una rete multidisciplinare di servizi, progetti inclusivi gratuiti, formazione DIRFloortime® e divulgazione scientifica.

Nel 2022 DIRimè ha vinto il premio internazionale “DIR Award” da parte di ICDL Institute, casa madre americana del DIRFloortime, come migliore realtà DIRFloortime in Italia e tra le 5 migliori al mondo.

Luogo: Biblioteca Comunale – Palazzo Lazzarini, Via Santa Caterina, 25/23, SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

Data Inizio: 07/06/2024

Data Fine: 07/06/2024

Ora: 16:00

Artista: Dirimè Italia Aps Ets

Prezzo: 0.00

