Palermo 29 gennaio 2025– Si è concluso oggi presso la sede di Sicindustria l’esame congiunto per il passaggio dei 76 lavoratori del Grand Hotel et Des Palmes al gruppo Mangia.

“Esprimiamo la nostra soddisfazione. I lavoratori dai primi di febbraio passano alla nuova gestione senza interruzione, con tutte le garanzie salariali e occupazionali intatte – dichiarano il segretario generale Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello e la segretaria Filcams Palermo Alessia Gatto – Dal mese prossimo il gruppo Mangia sarà a tutti gli effetti operativo. È stato possibile in questi anni proseguire con la curatela fallimentare un’attività che ha dato grandi risultati, grazie alla presenza di questi lavoratori che con la loro competenza e professionalità hanno dato lustro all’hotel Delle Palme. E riteniamo che il gruppo Mangia possa ulteriormente sviluppare e rilanciare uno degli alberghi più importanti e ricchi di storia di Palermo, con l’auspicio che possa dare un contributo per la crescita di un turismo sostenibile e di tutto il settore ma anche al risveglio commerciale ed economico di via Roma e della città di Palermo”.

Al tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali erano presenti in qualità di amministratore l’imprenditore Marcello Mangia, Ceo di Aeroviaggi e proprietario della catena alberghiera Mangia’s, e la rappresentante di Sicindustria Maria Colosimo.



