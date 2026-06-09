Si è svolta nei giorni scorsi a Trieste l’Assemblea annuale di Housing Europe a cui aderiscono le 44 Federazioni europee, nazionali e regionali, che si occupano dell’abitare sociale. In una fase estremamente impegnativa dove il tema “casa” è entrato a pieno titolo nell’agenda politica nazionale ed europea l’Assemblea all’unanimità ha eletto rappresentanti di HE nel rapporto con le federazioni operanti nel Mediterraneo Josè Maria Escolastico Sanchez, AVS, Spagna e Angelo Sicali, Federcasa, Italia.





Un riconoscimento importante per il Presidente dello IACP di Catania nonché componente della giunta nazionale di Federcasa a riprova dell’importante lavoro svolto. Angelo Sicali ha così dichiarato: “ Sono grato a Federcasa e alle federazioni europee che aderiscono ad Housing Europe per questo importante riconoscimento che cercherò di onorare con il massimo impegno . Insieme al collega spagnolo Escolastico Sanchez valorizzeremo i temi e le criticità dei paesi del Mediterraneo in Europa, con l’irrinunciabile fine di difendere il diritto alla casa dei nostri concittadini”.

Luogo: Trieste, TRIESTE, TRIESTE, FRIULI-VENEZIA GIULIA

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