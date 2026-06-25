Non una semplice presentazione di un libro, ma un momento di festa per condividere un progetto nato in ospedale, cresciuto nel tempo e adesso pronto a uscire dai corridoi di Humanitas Istituto Clinico Catanese.

Stamane, mercoledì 24 giugno, nell’Auditorium dell’ospedale di Contrada Cubba a Misterbianco, è stato presentato in anteprima “Come fogli colorati”, il libro nato dal laboratorio di scrittura creativa dedicato alle pazienti della Senologia, avviato durante l’edizione 2025 di Sorrisi in Rosa. Il volume, curato dalla scrittrice siciliana Paolina Campo, è edito da Algra Editore.





Il libro raccoglie sedici racconti che mettono insieme fantasia, ma anche storie realmente vissute, ricordi, sensazioni, sogni. A scriverli sono state nove donne che hanno incontrato la patologia in momenti e modi diversi: Paola Berti, Grazia Maria Bruno, Maria Emanuela Caramma, Simona Di Mauro, Ornella Galvagno, Venera La Rosa, Federica Laiacona, Concetta Elena Piscopo e Rosanna Raciti.

Tutte loro hanno qualcosa in comune: partendo dalla malattia, hanno trovato il modo di unirsi, confrontarsi e trasformare la condivisione in parole. Da questo percorso è nato un flusso di racconti che Paolina Campo, con sensibilità e pazienza, ha accompagnato e raccolto, aiutando anche chi, all’inizio, pensava di non avere nulla da dire o di non riuscire a metterlo per iscritto.

Il volume è suddiviso in quattro capitoli: Quando la realtà strabocca di fantasia; La casa: rifugio del cuore, conforto dell’anima; Ricordare per incontrarsi e Le voci del corpo. Ai racconti delle pazienti si aggiungono quelli di Paolina Campo e di Mariangela Di Stefano, responsabile Comunicazione e Ufficio stampa dell’ospedale, che ha seguito da vicino il progetto.





“Come fogli colorati” è un libro da leggere, ma anche da guardare, grazie alle illustrazioni di Rosanna Raciti, autrice di uno dei racconti e illustratrice del volume. Con la sua matita ha accompagnato ogni storia, dando forma visiva alle parole e rendendo ancora più vivo il percorso narrativo.

“Lo scorso anno, nel mese di ottobre, quello dedicato alla prevenzione senologia, abbiamo pensato ad un corso di scrittura creativa per le nostre pazienti, per offrire loro uno spazio dedicato con un’iniziativa che non si esaurisse in un singolo appuntamento, ma diventasse un progetto capace di proseguire nel tempo”, ha raccontato la dott.ssa Elena Petrolito, Vice Direttore Sanitario di Humanitas Istituto Clinico Catanese. “Ho pensato subito di coinvolgere Paolina Campo per due motivi. Da un lato perché la nostra è un’amicizia che va indietro negli anni, dall’altro perché Paolina è socia de Il Filo della Vita, l’associazione della nostra Breast Unit. Era la persona perfetta, con la sua sensibilità e la sua professionalità”.





Paolina Campo ha accompagnato le novelle scrittrici nella costruzione dei racconti: “Nel mese in cui le foglie cambiano colore, ottobre, ho letteralmente assistito alla composizione di racconti che, come foglie dai colori intensi, si sono staccati dall’animo di chi, raccontandosi, ha sviluppato la capacità di ritrovarsi per rinascere. Quelle che compongono la raccolta che oggi abbiamo stretto tra le mani sono storie personali, intime e delicate, nate dal desiderio di aprirsi all’ascolto di sé e di dare forma, attraverso la scrittura, a immagini, volti, emozioni e ricordi. Per me è stato un percorso ricco di emozioni”.

Alla presentazione anche Alfio A. Grasso di Algra Editore: “La scrittura rappresenta uno strumento dall’importante valore terapeutico, che ci consente di mettere ordine agli eventi confusi della vita, di dare loro un senso, di trasformarli in storie che, nelle mani del lettore, diventano scrigni dai quali attingere stimoli, speranze, emozioni. Come fogli colorati è la restituzione di un progetto che si sposa pienamente con l’impegno sociale che, sin dalla sua fondazione, contraddistingue la nostra casa editrice”.

“Come fogli colorati” sarà disponibile da inizio luglio nelle librerie italiane. Il libro potrà essere acquistato anche in Humanitas Istituto Clinico Catanese. Il ricavato dalla vendita delle copie disponibili in ospedale sarà destinato a sostenere i progetti di Ricerca di Fondazione Humanitas Sicilia.

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