Costruire un dialogo tra Sicilia e Africa per valorizzare i diversi volti del continente. È questo l’obiettivo del tavolo di coordinamento dei Consoli africani presenti nella regione, che si è insediato lo scorso venerdì. Ad ospitare il primo incontro è stato il Consolato della Tunisia di piazza Ignazio Florio. Presenti i rappresentanti di Costa d’Avorio, Marocco, Libia, Ghana, Burkina Faso, Senegal, Tunisia e Zambia. “L’idea nasce dalla necessità di avviare un dialogo strutturato con la regione siciliana ma anche con i diversi stakeholders e soggetti istituzionali per elaborare proposte progettuali che tengano conto della centralità del continente africano. L’accordo di libero scambio interafricano, le particolarità regionali ma anche il nuovo piano Mattei per l’Africa e le risorse messe in campo dalla Cooperazione allo Sviluppo, impongono una riflessione strutturata e permanente sul ruolo di facilitatori che i nostri consolati possono svolgere nella regione Sicilia. Ecco il motivo di questo tavolo di coordinamento” – spiega il decano del corpo consolare e console della Costa d’Avorio, Ferdinando Veneziani. Durante il primo incontro, sono stati individuati quattro focus tematici su cui il tavolo di coordinamento si concentrerà inizialmente, tra cui i partenariati economici tra Sicilia e Africa, le pari opportunità e lo sviluppo di imprenditoria femminile tra le comunità straniere, la cultura della pace e la cooperazione allo sviluppo. Un’azione congiunta e sinergica, insomma, che consentirà di lavorare su una progettazione di medio e lungo periodo. Il tavolo di coordinamento potrà, ad esempio, promuovere gemellaggi tra le città, progetti di solidarietà, scambi interuniversitari e culturali o ancora missioni di affari e partecipazione a fiere di settore. “Il continente africano, pur nella profonda diversità e complessità dei processi di sviluppo dei diversi stati che ne fanno parte, ha acquisito un ruolo di estrema rilevanza, per le opportunità che molti Paesi offrono sia ai grandi gruppi internazionali che alle PMI e per la sfida all’elaborazione di un modello di sviluppo coerente con i principi della sostenibilità sociale e ambientale – prosegue Veneziani – attraverso questo tavolo di coordinamento, il dipartimento affari extraregionali della regione siciliana ha l’opportunità di sviluppare una propria modalità di interazione con i territori dei paesi africani”. Il primo appuntamento, a cui i consolati stanno già lavorando, è la Giornata internazionale dell’Africa che si celebrerà il prossimo 25 maggio. Per l’occasione, il tavolo di coordinamento verrà presentato al pubblico insieme al programma delle attività che verranno realizzate nei prossimi mesi.









