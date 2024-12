I Coraline, la tribute band dei Måneskin formata da quattro giovani palermitani, sono stati invitati al Clones of Rock, l’evento che si svolge a Weiden in der Oberpfalz, in Germania, dal 20 al 22 dicembre, dove si esibiranno le migliori tribute band di gruppi rock provenienti da tutta Europa.

Si tratta del primo evento internazionale per il gruppo palermitano, che fino ad ora aveva partecipato a numerosi eventi in Sicilia e in Italia. “Per noi è un grande traguardo – racconta Vincenzo Bonito, frontman dei Coraline – ed è anche il riconoscimento dei nostri sacrifici. Tutti noi abbiamo dedicato la nostra vita alla musica e ricevere un invito così prestigioso ci rende felici e orgogliosi. Al momento ci sentiamo un po’ spaesati ma, appena arriveremo sul palco, faremo quello che ci riesce meglio, ovvero intrattenere il pubblico e divertirci. In fondo siamo quattro giovani rockettari pazzi”.

I Coraline si esibiranno la sera del 21 dicembre. La band formata da Vincenzo Bonito (voce), Margherita Chiara Ippolito (basso), Giuseppe Trippodo (batteria) e Mauro Amato (chitarra) è stata la prima tribute band in Italia dei Måneskin. “Siamo nati nel 2021 anche se l’attuale formazione si è composta nel tempo. Siamo stati riconosciuti dallo stesso Damiano David, con il quale ci siamo incontrati a Sanremo nel 2023. La nostra, però, non è solo una tribute band: presto presenteremo il nostro primo album di inediti, con brani in inglese e in italiano”.





