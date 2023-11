“I diritti dei bambini non si toccano!”. Questo il grido forte che stamani, martedì 21 novembre 2023, si è alzato da Piazza Borsellino a Canicattini Bagni dove si sono dati appuntamento i bambini delle terze, quarte e quinte classi della primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” per celebrare la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia.

Con loro i docenti, l’Amministrazione comunale rappresentata dal Vice Sindaco Marilena Miceli e dall’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Sebastiano Gazzara, il Dirigente scolastico del Comprensivo cittadino, Prof. Sebastiano Spiraglia, la Dirigente della Biblioteca comunale “G. Agnello” Paola Cappè, gli scout dell’Agesci Canicattini 1, gli operatori dell’impresa sociale Passwork, quelli della Scuola di Musica “A. Basile”, del SAI Obioma DM che ospita giovani e famiglie migranti, dell’Associazione sportiva Canicattinese, del Gruppo comunale di Protezione Civile, con la partecipazione dell’attore e scrittore Alessandro Serra, della guida naturalistica Paolino Uccello e dall’agronomo Marco La Cavera dell’Azienda Agricola “Magliocco” che ha regalato la pianta di ulivo che i bambini hanno piantumato a ricordo di questa giornata e della Giornata dell’Albero che si celebra il 21 novembre.

Insieme, tra gioco e riflessione, per rafforzare la coesione della comunità canicattinese che deve sentirsi impegnata in prima persona nella tutela di quei diritti fondamentali, dalla vita al rispetto e all’affettività, dal gioco alla gentilezza, dall’istruzione alla cura, dall’alimentazione all’ambiente pulito, dalla libertà alla pace, solo per ricordarne alcuni.

Diritti che oggi, purtroppo, come è stato ribadito nei loro interventi dal Vice Sindaco Marilena Miceli, che ha portato i saluti del Sindaco Paolo Amenta fuori sede per impegni istituzionali, dal Dirigente scolastico Prof. Sebastiano Spiraglia, da Paola Cappè e da Roberta Caruso della Coop. Passwork, vengono negati e violati in tante parti del mondo, soprattutto con le guerre, come quelle che stanno insanguinando territori a noi vicini in Europa, e in Medio Oriente, e che colpiscono particolarmente le persone più fragili, tra questi, appunto, i bambini.

Fragili come le donne violate e uccise da chi dice di amarle, con possesso e annientamento della loro libertà. Nel corso della manifestazione di Piazza Borsellino, alle ore 11 è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare la giovane Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza, che verranno ricordate, come ogni anno, sabato 25 novembre con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Diritti e Gentilezza, i temi affrontati attraverso gli incontri e i laboratori anticipati in questi giorni nelle varie classi con la guida degli insegnanti, e gli sketch messi in scena a Piazza Borsellino dalle quinte classi con la cura di Alessandro Serra, ma anche Ambiente pulito, con la Giornata dell’Albero, con Paolino Uccello e Marco La Cavera con la piantumazione dell’ulivo, simbolo di longevità e di pace, per ribadire l’importanza della crisi climatica che grava sui diritti dell’infanzia e delle generazioni future.

Una giornata speciale che non può ridursi ad una semplice ricorrenza, ma deve diventare un impegno costante e il percorso che tutti devono seguire, in particolare i grandi che spesso lo dimenticano, per costruire una migliore società del futuro.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.