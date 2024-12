i-Fest International Film Festival dopo l’ultima straordinaria edizione appena conclusa che ha visto, tra gli altri, ospiti del calibro di Matteo Garrone, Michele Placido, la Palma d’oro Cristian Mungiu, Nino Frassica e Raoul Bova, torna a Palermo per concludere un anno di grandi appuntamenti culturali cinematografici il 7 dicembre con l’evento speciale dedicato al cinema orientale.

Al Cinema Vittorio De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa, in collaborazione con The Japan Foundation e l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, i-Fest presenta Il sapore del riso al tè verde (お茶漬けの味, Ochazuke no aji) di Yasujirō Ozu, Maestro del cinema giapponese e tra i più amati e influenti della storia del cinema. Opera del 1952 che precede quello che è considerato il suo capolavoro, Viaggio a Tokyo.

Sabato 7 dicembre alle 20.30 (ingresso gratuito), un appuntamento imperdibile con la storia del cinema, inserito nell’ambito della rassegna Orient Express, in una grandiosa nuova versione restaurata dalla Film Foundation fondata da Martin Scorsese, in collaborazione con The Japan Foundation, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Basato su una sceneggiatura del 1939 bloccata dalla censura, e ora largamente riscritta, Il sapore del riso al tè verde tocca un tema tipico di Ozu come la questione del matrimonio combinato, raccontando con sottile humour la crisi coniugale fra una moglie snob, di buona famiglia, e un marito (Saburi Shin) più semplice e saggio (il riso al tè verde, che piace al marito, è un piatto frugale). La prospettiva di una separazione per un trasferimento all’estero per lavoro innesta la riconciliazione. Un suo ritratto della società giapponese, nella lenta disgregazione dei valori della tradizione per far posto a uno stile di vita moderno, urbano, occidentale, dove l’esistenza si gioca tra ufficio e locali di divertimento.

Il Festival, organizzato da Italian Film Institute e da White Side Group, con la direzione artistica di Giuseppe Panebianco e la direzione operativa di Glauce Valdini, si svolge sotto il patrocinio ed in collaborazione con: Istituto Giapponese di Cultura Mic – Ministero della Cultura, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Parlamento Europeo, SIAE, Enit, ed in Media Partnership con Rai Cinema Channel, MyMovies, LongTake.

Maggiori informazioni: www.i-fest.it

i-Fest International Film Festival 2024 – Palermo

7 dicembre 2024 – ore 20.30

Cinema Vittorio De Seta > Cantieri Culturali alla Zisa – ex Officine Ducrot (Via Paolo Gili, 4 – Palermo)

Ingresso gratuito

info@i-fest.it

Luogo: Cinema Vittorio De Seta, Via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 07/12/2024

Data Fine: 07/12/2024

Ora: 20:30

Artista: Ozu

Prezzo: 0.00

