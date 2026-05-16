L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia condivide le preoccupazioni espresse dagli Ordini professionali tecnici siciliani in merito alle criticità legate alle imminenti scadenze del PNRR e alle difficoltà operative che interessano enti locali, professionisti e imprese impegnati nella realizzazione degli interventi previsti.

La complessità delle procedure amministrative, i tempi ristretti e le condizioni in cui molti enti si trovano ad operare rischiano infatti di compromettere il completamento delle opere entro i termini previsti.

Per questo motivo, appare necessario valutare ogni possibile misura di flessibilità e proroga consentita, al fine di garantire il completamento degli interventi nel rispetto della qualità progettuale, della sicurezza e della corretta pianificazione territoriale.

In una regione complessa e fragile come la Sicilia, è fondamentale che le opere previste dal PNRR vengano realizzate con la necessaria attenzione agli aspetti tecnici, ambientali e di sicurezza, evitando che la pressione delle scadenze possa incidere sulla qualità degli interventi.

L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia auspica quindi che Governo, Regione ed enti competenti possano adottare soluzioni utili a consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi del PNRR, senza penalizzare la qualità delle opere e la tutela del territorio.

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