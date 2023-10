Il giorno 29 settembre alle ore 18,30 con grande piacere da parte dei numerosi partecipanti, si è svolto l’incontro con il Dott. Umberto Mendola criminologo forense investigativo ,per la presentazione del suo nuovo libro “Status Criminale” presso la libreria Nuova IPSA di Palermo.

Molto interessante è stato quanto di nuovo prevale su questo nuovo libro rispetto al precedente libro “Stato Criminale” , infatti i nuovi capitoli che hanno amplificato ulteriormente il valore del contenuto, riguardano più aspetti scientifici e statistici che rafforzano e delineano ancor più il comportamento criminoso nella gestione del covid 19 da parte del decidente e fa comprendere i vari passaggi vissuti da tutta la popolazione in quel maledetto periodo. Semplice e unico sia nella parte descrittiva che nel contenuto scientifico, il libro rappresenta l’unica testimonianza che porta alla luce i seguenti aspetti:

Analisi tossicologica del vaccino Pfizer-BioNTech

Falsa applicazione della normativa autorizzativa sui sieri “vaccini CoViD-19”

Indagini ed approfondimenti

Il “presunto” consenso informato

l’elemento soggettivo del reato del decidente

Effetti sull’economia nazionale e conclusioni dell’analisi criminologica

Criminodinamica

Tutti concordi durante il dibattito, nel riconoscere come le verità,occultate dal sistema decidente le sorti di questo paese, attraverso questo libro sono nude e crude agli occhi di chi si appresta a leggerne il contenuto. Ogni data presente nella narrazione dei fatti accaduti, riporterà per sempre alla memoria di tutti, cosa è stato fatto e a cosa ci hanno ingiustamente costretto con dati esplicativi della cattiva gestione di quello che venne sottolineato come “fase pandemica” . Anche i dati relativi ai decessi post vaccino in Italia, confrontati con i dati di altri paesi, delineano una confusa e insufficiente chiarezza sul dato e il motivo è di facile intuizione leggendo questo libro e non ultimo la chiara spiegazione di come la firma sul consenso informato, apposta da chi si sottoponeva nolente o volente al siero, altro non è stata che il dare un consenso “disinformato”

Durante la presentazione del libro, il dibattito ha generato un grande interesse anche per l’intervento dell’Avvocato V.zo Vinciprova procuratore del Mias Sicilia di cui il Dott. Mendola è il presidente, per l’istanza presentata all’AIFA, per acquisire i dati dall’estratto registro delle segnalazioni di sospette reazioni avverse a seguito di inoculazioni di siero anticovid.

L’istanza, presentata all’ AIFA e alla responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza dimostra che almeno in Sicilia qualcuno si adoperi per il bene collettivo e per la chiarezza sui fatti accaduti.

E’ intervenuto inoltre il Dott. F.sco Oliviero Medico in prima linea nella lotta per la verità e chiarezza sul percorso terapeutico clinico che ha visto un errato “protocollo” da dover rispettare e che ha mortificato l’autonomia medica e la Medicina.

Leggere questo libro apre ad una ampia visione di ciò che realmente è stata la vita di tutti i popoli e in particolare quello italiano, sottoposto a discriminazioni, vessazioni e obblighi oltre il dovuto. Se è vero che tutto ciò ci ha cambiato la vita, acquisire una chiara e dimostrabile verità ci potrà portare non a vivere il passato ma un futuro i cui MAI PIU’ tutto questo dovrà essere concesso ai “decidenti” dei popoli.

