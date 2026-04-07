Un traguardo importante per la squadra dei Leoni Sicani. Lo scorso 16 marzo 2026, l’APS ASD Leoni Sicani ha ufficialmente ritirato un nuovo pulmino adibito al trasporto di persone in carrozzina, realizzato dalla Olmedo Spa (azienda leader nel settore del trasporto accessibile). Si tratta di un moderno van 9 posti dotato di pedana idraulica di ultima generazione. Il mezzo rappresenta il cuore del progetto “Un pulmino per continuare a sognare”, nato dall’esigenza di abbattere le barriere architettoniche e geografiche che limitano la quotidianità e l’attività agonistica degli atleti con disabilità.

Un motore nuovo per affrontare le sfide del Powerchair Hockey

L’acquisto del veicolo segna una svolta decisiva per la squadra di Powerchair Hockey. L’arrivo di questo veicolo segna una vera e propria svolta operativa. Grazie al nuovo mezzo guidabile con patente B, la squadra potrà finalmente gestire in totale autonomia e flessibilità gli spostamenti che dovrà effettuare nel corso del campionato nazionale. Un traguardo importantissimo che porterà la squadra ad abbattere drasticamente i costi di noleggio e gestione logistica che ad oggi hanno gravato pesantemente sul bilancio associativo.

La rete solidale ha trionfato

Se oggi le ruote di questo pulmino girano, il merito è di una straordinaria catena di solidarietà. L’acquisto è stato reso possibile grazie al contributo fondamentale della Fondazione Grimaldi, affiancata dal prezioso supporto della Caritas Diocesana di Agrigento, dell’Organizzazione di Volontariato Orazio Capurro di Sciacca e dalle centinaia di cittadini che hanno contribuito con entusiasmo alla campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma Rete del Dono.

<< Abbiamo ritirato il veicolo lo scorso 16 marzo e vederlo finalmente nel piazzale del Barbera Center è un’emozione difficile da descrivere a parole >> – dichiara Giuseppe Sanfilippo, presidente in carica dei Leoni Sicani. << Non si tratta di un semplice mezzo di trasporto, ma di uno strumento di libertà e indipendenza. Poterlo inaugurare l’11 aprile, in occasione delle ultime gare di campionato contro la squadra di Udine, i Friul Falcons, sarà il coronamento di un progetto corale. Abbiamo dimostrato che quando una comunità si unisce, nessun traguardo ci è precluso >>.

Sport e impegno sociale per il territorio



Il raggio d’azione del nuovo mezzo andrà ben oltre il perimetro del campo da gioco. L’Associazione ha infatti confermato che il pulmino sarà impiegato anche in un progetto di mobilità sociale rivolto alla comunità locale: offrirà un supporto concreto per il trasporto di anziani e persone con ridotta mobilità verso visite mediche o per necessità quotidiane. Un modo concreto per restituire al territorio la generosità ricevuta, saldando ancora di più il legame indissolubile tra sport, inclusione e solidarietà.





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