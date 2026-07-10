Il progetto “Un pulmino per continuare a sognare” diventa realtà grazie al finanziamento dell’ente filantropico Fondazione Prosolidar- ETS con il supporto di Associazione Mnemosine e Olmedo Spa.



L’associazione LEONI SICANI A.P.S. A.S.D. ha vinto il bando di Fondazione Prosolidar – ETS con il progetto “Un pulmino per continuare a sognare”. Presso il Barbera Center di Santa Margherita di Belice è già operativo un nuovo mezzo a nove posti completamente attrezzato per il trasporto di persone con disabilità motoria, offrendo una risposta concreta al territorio in termini di mobilità inclusiva.





Il veicolo sostituisce il vecchio “Leonibus”, ormai obsoleto, che non poteva più circolare in molte città per via delle norme antinquinamento e richiedeva una patente D per la guida. Il nuovo pulmino, omologato per la normale patente B, potrà invece essere guidato da tutti i collaboratori e volontari dell’associazione. Questo cambiamento abbatte i costi di noleggio e garantisce trasferte sicure in tutta Italia alla squadra di Powerchair Hockey (hockey in carrozzina elettrica), oltre a offrire un servizio di accompagnamento ai cittadini con disabilità per le necessità quotidiane, come visite mediche, uscite ludico ricreative e commissioni varie.

L’acquisto del mezzo è stato coordinato dai Leoni Sicani grazie a una straordinaria sinergia economica. La Fondazione Prosolidar – ETS ha stanziato un contributo principale di 58.970 euro che, tuttavia, non copriva l’intero costo del veicolo. A colmare esattamente la quota mancante per il completamento dell’acquisto è stata l’Associazione Mnemosine – ente accreditato MIUR, main sponsor della squadra delle Terre Sicane. Un supporto decisivo è arrivato anche da Olmedo Spa, azienda leader nell’allestimento di mezzi accessibili, che ha applicato una decurtazione speciale sul valore della fornitura.





Il servizio, gestito quotidianamente dallo staff interno e dai volontari dell’associazione, migliorerà l’autonomia di circa trenta famiglie del territorio, venti famiglie degli atleti e potrà aprire collaborazioni con organizzazioni sociosanitarie locali.

Il nuovo mezzo che viaggerà in tutta la penisola come ambasciatore di inclusione riporterà i loghi di Associazione Mnemosine e Olmedo Spa insieme alla dicitura ufficiale “Con il contributo di Fondazione Prosolidar – solidarietà da lavoratori e aziende del terzo settore del credito”. La Fondazione Prosolidar Ente Filantropico ETS è un’organizzazione costituita nell’ambito del settore del credito per la realizzazione, in Italia ed all’estero, di progetti solidali e socialmente rilevanti, promuovendo la giustizia sociale, l’inclusione e lo sviluppo sostenibile. In essa sono presenti, in modo paritetico, tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore medesimo, tramite le proprie Segreterie Nazionali, nonché, per parte datoriale, l’Associazione Bancaria Italiana e tutte le imprese che aderiscono all’Associazione. È la prima e, allo stato, l’unica esperienza, anche a livello internazionale, di ente voluto dalle parti in un contratto collettivo nazionale di lavoro e finanziato attraverso il “match-gifting”, cioè la condivisione del contributo in misura uguale tra lavoratori ed imprese.

Luogo: Barbera Center, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 2a, SANTA MARGHERITA DI BELICE, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.