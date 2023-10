I maestridel documentario polaccoa Palermo

di Press Service

02/10/2023

I MAESTRI DEL DOCUMENTARIO POLACCO

Da Kieslowski a Lozinski: Generazioni a confronto

Prima edizione

4 – 6 ottobre 2023

Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede di Palermo

Kieslowski e Lozinski. Il cinema di ieri, il cinema di oggi. Per la prima volta il Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, con la direzione artistica di Costanza Quatriglio, in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma e il WFDiF (Documentary and Feature Film Studios) di Varsavia, organizza a Palermo dal 4 al 7 ottobre la rassegna I MAESTRI DEL DOCUMENTARIO POLACCO, tre giorni di incontri sul documentario polacco.

Daranno inizio alla rassegna gli short documentari di Krzysztof Kieślowski, che saranno per la prima volta disponibili al pubblico siciliano. I corti saranno presentati dalla giornalista e critica Marina Fabbri alla presenza del regista Pawel Lozinski, assistente alla regia di Kieślowski.

Pawel Lozinski sarà anche il protagonista della rassegna che ha al centro il suo cinema che ha viaggiato in tutto il mondo, partecipando e vincendo in festival internazionali come il Festival di Locarno Film Festival, il CPH:DOX finendo nella shortlist degli Efa, gli Oscar europei.

Dal 4 pomeriggio al 7 ottobre, gli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia potranno partecipare alle masterclass del regista Pawel Lozinski e della produttrice Agnieszka Mankiewicz che saranno aperte anche al pubblico: le visioni dei film, presso la Sala Bianca del CSC Palermo saranno poi accompagnate dalle masterclass del regista e della produttrice in Italia che, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, presenteranno per la prima volta in Italia una selezione di documentari premiati in tutti il mondo.

PROGRAMMA

4 Ottobre h 10 – 13

Corti Documentari di Krzysztof Kieślowski in collaborazione con WFDF (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych) A seguire incontro con Marina Fabbri, saluti di Agnieszka Bedkowska (vicedirettrice di WFDiF)

I was a soldier (Polonia 1970) 16′

Refrain (Polonia 1972) 11′

X-ray (Polonia 1974) 12’

————————————

From a Night Porter’s Point of View (Polonia 1977) 16’

Seven Women of Different Ages (Polonia 1978) 15’

————————————————

Talking Heads (Polonia 1980) 14′

The Railway Station (Polonia 1980) 17′

4 Ottobre h 15 -19

Balkonowy Film (The Balcony Movie, Polonia 2021) – 100 minutes

A seguire incontro con Pawel Lozinski

Per oltre due anni Paweł Łoziński ha ripreso le persone che passavano davanti al suo balcone. A ogni domanda, le storie si fanno più intime e ciascun passante rivela la sua unicità.

Festival:

Locarno International Film Festival 2021 | Vincitore: Grand Prix – Semaine de la critique

CPH:DOX 2022European Film Awards

2022 | Candidato: European Documentary – EFA

5 Ottobre h 10 – 13

Father and Son – 54 minutes

A seguire incontro con Pawel Lozinski

“Per vent’anni ho realizzato film su altre persone, ho cercato di essere presente con la macchina da presa nei momenti intimi della loro vita, per estrarre le loro confessioni più personali. È arrivato un momento in cui ho girato la telecamera su me stesso e su mio padre. Avevo bisogno di una conversazione onesta sugli eventi che hanno frammentato la nostra famiglia. Sono felice che mio padre abbia accettato la conversazione. È stato coraggioso e lo rispetto per averne fatto parte. Ovviamente non era obbligato a farlo”. (Pawel Lozinski)

Festival:

Moscow International Film Festival 2013 | Vincitore: Best Film of the Documentary Competition

DOK Leipzig 2013

Polish Film Awards 2014 | Candidato: Best Documentary



5 Ottobre h 15 -19

Sisters (Polonia 1999) -12 minutes

A seguire incontro con Pawel Lozinski

Due sorelle su una panchina. La maggiore si lamenta della minore, che si sottopone timidamente al lamento.

Festival:

Cinéma du Réel 2000

Amsterdam International Documentary Film Festival 1999

Birthplace (Polonia 1992) – 47 minutes

A seguire incontro con Pawel Lozinski

Henryk Grynberg, un ebreo sopravvissuto all’Olocausto, torna al suo villaggio natale per comprendere l’esistenza dei suoi familiari.

Festival:

FIDMarseille 1993 | Vincitore: Grand Prix

6 Ottobre 10 – 13

You Have No Idea How Much I Love You (Polonia 2016) – 80 minutes

A seguire incontro con Pawel Lozinski

Due donne adulte – una madre e sua figlia – partecipano a una terapia familiare per migliorare il loro doloroso rapporto.

Festival:

Sheffield International Documentary Festival 2017 | Vincitore: Art Doc Award

Edinburgh International Film Festival 2017

Sydney Film Festival 2017



6 Ottobre 15 -19

Chemy (Polonia 2008)- 58 minutes

A seguire incontro con Pawel Lozinski

Ogni transizione costruisce uno spazio chiuso dove le leggi della società sono sospese, dove l’alto e il basso sono capovolti, dove tutti sono uguali e si dice la verità al di là delle convenzioni sociali.

Festival:

DOK Leipzig, Germany, 2009 (MDR Film Prize)

New York Festivals – International Television & Film Awards, USA, 2010 (Gold World Medal)

Festival dei Popoli 2010

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE fino a esaurimento posto

Per prenotarsi è consigliato scrivere a cscrelazioinesterne@gmail.com indicando nome e cognome e il film scelto. Le richieste saranno ammesse in ordine di arrivo fino a esaurimento posti. Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italia

Luogo: Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Sicilia, via paolo gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

