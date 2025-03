Saranno i Paraonde, un giovanissimo duo palermitano composto da Silvia Catania (18 anni) e Massimiliano Messana (20 anni), ad aprire il concerto che Big Mama terrà oggi, lunedì 3 marzo a Cinisi, in piazza Vittorio Orlando, alle ore 21.00, all’interno degli eventi organizzati per il Carnevale 2025.

Con all’attivo cinque singoli pubblicati su Spotify, i Paraonde hanno attirato l’attenzione grazie alla loro musica elettro-pop energica, intrisa di sfumature anni ’80, tanto da essere stati scelti la scorsa estate per l’apertura del Summer Festival di RDS (Radio Dimensione Suono) che si è tenuto a Messina.





Silvia e Massimiliano si sono conosciuti durante un laboratorio di musica inedita e hanno iniziato a collaborare portando sul palco la loro spontaneità e la loro estrosa personalità: durante le loro esibizioni ballano e fanno ballare tutto il pubblico grazie alla loro voglia di divertirsi che coinvolge tutti i presenti. “Nonostante il nostro genere musicale non sia molto conosciuto in Sicilia – spiegano i due giovani artisti – i Paraonde nascono proprio per portare una nuova onda musicale che faccia ballare il pubblico. Il nostro prossimo obiettivo è quello di essere scelti per cantare al Radio Italia Live – Il Concerto che si terrà a giugno a Palermo”.

Luogo: Piazza Vittorio Orlando Cinisi

