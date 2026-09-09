È ormai tutto pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico. A rivolgersi agli studenti e alle loro famiglie è la dirigente scolastica dott.ssa Tiziana D’Anna, che annuncia un anno ricco di novità, nuovi progetti, opportunità formative e importanti investimenti destinati a rendere ancora più ampia e qualificata l’offerta dell’istituto.

«Quest’anno troverete numerose novità, non soltanto nell’ambito dell’offerta formativa», sottolinea la dirigente. «Siamo pronti ad accogliere i nostri studenti in una scuola che continua a crescere, a investire e a guardare al futuro».

Tra le principali novità figura l’avvio del Liceo Scientifico con curvatura sportiva, un nuovo percorso pensato per coniugare la solida preparazione scientifica con l’approfondimento della cultura e della pratica sportiva.





Numerose saranno inoltre le innovazioni rese possibili dai finanziamenti ottenuti dalla scuola, che consentiranno di ampliare ulteriormente l’offerta formativa attraverso nuovi progetti e servizi rivolti agli studenti.

Tra le iniziative in programma rientra anche il progetto regionale teatrale, grazie al quale l’istituto potrà partecipare a un’importante iniziativa dedicata al teatro, offrendo agli studenti nuove occasioni di espressione, creatività e crescita culturale.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al benessere degli studenti. All’interno dell’istituto sarà infatti presente una nutrizionista, che offrirà il proprio supporto ai ragazzi e affronterà anche le problematiche connesse ai disturbi del comportamento alimentare.





Un’altra importante figura professionale sarà il mediatore culturale, chiamato a favorire il dialogo e la comunicazione con gli studenti stranieri iscritti e frequentanti la scuola, contribuendo a rafforzare l’inclusione e la piena partecipazione alla vita scolastica.

“Nessun doppio turno- precisa la dirigente-Sono stati predisposti e attrezzati nuovi locali per poter accogliere tutte le classi degli studenti che hanno scelto l’istituto. Le classi- sottolinea la preside- saranno ospitate nei plessi di via Veneto, via Trieste e Corso Europa. Ogni classe -precisa- avrà a disposizione la propria aula e tutti gli studenti potranno usufruire dei laboratori dell’istituto, spazi dotati di tecnologie innovative e pensati per favorire una didattica sempre più concreta e all’avanguardia”.

Nuove opportunità anche per la formazione agraria presso la sede Mazzei.

Importanti novità riguarderanno anche il settore della formazione agraria. L’Istituto Agrario si è infatti dotato di nuove strumentazioni tecnologicamente avanzate, che arricchiranno ulteriormente le attività didattiche e laboratoriali.

Tra le nuove strutture figurano un laboratorio dedicato alla produzione delle marmellate e un nuovo laboratorio di chimica, nel quale potranno essere effettuate analisi dell’olio e del vino.





Le nuove attrezzature, insieme a quelle già presenti nell’istituto – tra cui il birrificio e l’oleificio – rappresenteranno inoltre una risorsa a disposizione del territorio. Chi ne avrà necessità potrà rivolgersi alla scuola e, portando la propria materia prima, avvalersi delle strutture per effettuare le lavorazioni e ottenere il prodotto trasformato.

«La nostra scuola vuole essere sempre più un punto di riferimento non soltanto per gli studenti, ma anche per il territorio», evidenzia la dirigente D’Anna. «Gli investimenti realizzati ci permettono di mettere a disposizione strutture, competenze e tecnologie, creando nuove opportunità di collaborazione e crescita».





Il calendario dell’avvio dell’anno scolastico

L’accoglienza degli studenti seguirà un calendario progressivo.

Venerdì 11 settembre saranno le classi prime a varcare per prime l’ingresso della scuola. Sarà una giornata dedicata all’accoglienza e alla conoscenza dell’istituto.

Lunedì 14 settembre sarà invece la volta di tutte le altre classi, che daranno ufficialmente il via al nuovo anno scolastico insieme agli studenti delle prime.

Per consentire un avvio graduale delle attività, l’orario delle lezioni sarà inizialmente ridotto:

• venerdì 11 settembre: uscita alle ore 11 per le classi prime;

• dal 15 al 21 settembre: lezioni fino alle ore 12;

• dal 22 settembre al 2 ottobre: lezioni fino alle ore 13;

• a partire dal 5 ottobre: entrata in vigore dell’orario ordinario, con conclusione delle lezioni alle ore 14.

«Quello che stiamo per iniziare sarà un anno ricco di opportunità», conclude la dirigente scolastica dott.ssa Tiziana D’Anna. «Quello che vi abbiamo presentato è soltanto un assaggio delle tante novità che vi aspettano. Siamo pronti a mostrarvele concretamente attraverso un video di presentazione che vi permetterà di conoscere e vedere le innovazioni che caratterizzeranno il nuovo anno scolastico».

«Vi aspettiamo venerdì. Non vedo l’ora di incontrarvi e di dare a tutti il benvenuto nel nuovo anno scolastico».

L’istituto è dunque pronto ad aprire le proprie porte, con nuovi percorsi, nuovi spazi, nuove professionalità e nuove opportunità, nel segno di una scuola sempre più moderna, inclusiva e fortemente connessa con il territorio.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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