Un traguardo di profondo valore umano e culturale per il SAI di Caltagirone. Ibrahim Bezenor Mande, ospite del progetto, ha vinto il Premio DiMMi – Diari Multimediali Migranti con il racconto autobiografico “La storia di un viaggio”, ora pubblicato nell’antologia “Dov’è la mia pace? Storie migranti”, edita da Terre di mezzo.

Il testo è nato da un percorso linguistico e narrativo sviluppato con il sostegno della docente di italiano L2 Aurora Caruso, che ha accompagnato Ibrahim nella costruzione e nella stesura della sua testimonianza. Un lavoro fondato sull’ascolto e sulla capacità di trasformare ricordi, difficoltà ed esperienze personali in una narrazione capace di parlare a tutti.

Il 19 settembre 2026, Ibrahim ha partecipato alla presentazione del volume a Pieve Santo Stefano, accompagnato dalla docente Aurora Caruso. L’incontro si è svolto nell’ambito del Premio Pieve Saverio Tutino, punto di riferimento nazionale per le scritture autobiografiche e la conservazione delle memorie.

La vittoria e la successiva pubblicazione del racconto rappresentano un risultato importante non soltanto per Ibrahim, ma per l’intera comunità del SAI di Caltagirone. Il riconoscimento dimostra concretamente come l’apprendimento della lingua, l’ascolto attivo e la possibilità di raccontarsi possano diventare autentici strumenti di integrazione, partecipazione e crescita personale.

Dal progetto arriva un ringraziamento ad Aurora Caruso per la professionalità e la sensibilità con cui ha accompagnato il percorso, al Comitato del Premio Pieve Saverio Tutino per l’accoglienza e, soprattutto, a Ibrahim per la forza e il coraggio dimostrati nel condividere la propria storia. Perché le parole, quando trovano ascolto, abbattono i muri e costruiscono ponti.

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