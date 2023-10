Preoccupazione e imbarazzo sono le parole che riassumono la posizione dei cittadini che da tempo segnalano situazioni di degrado sostituendosi all’amministrazione . “Da anni assistiamo al diffuso stato di incuria in cui versano beni e infrastrutture. È una questione che intacca la qualità della vita di ogni cittadino nonché contribuente, oltre a ledere l’immagine pubblica . I cittadini si sostituisco all’amministrazione segnalando continuamente all’amministrazione questo tipo di problemi. Diverse zone del paese non sono stati mai oggetto dei necessari interventi di manutenzione; fortemente trascurati per anni. Non è solo un fatto di bellezza, prima di tutto è un problema di sicurezza e di risparmio per gli abitanti: tombini completamente otturati da erba e terra non ricevono acqua come dovrebbero, giochi rotti pericolosi per i bambini, strade sporche e marciapiedi in pessime condizioni. La mancanza di manutenzione genera rischi per le persone e oltretutto aumenta i costi quando si tratta di realizzare interventi straordinari. Per tutti questi motivi vogliamo un paese bello e sicuro da vivere 365 giorni all’anno!

Comunicato Identità priolese

