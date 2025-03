Palermo 7 marzo 2025 – Ricorre lunedì 10 marzo il 77° anniversario dell’uccisione mafiosa di Placido Rizzotto. Alle ore 9 a Corleone ci sarà la deposizione dei fiori sulla tomba del sindacalista e partigiano ucciso dalla mafia nel 1948.



Alle ore 10 la deposizione di una corona di alloro davanti al busto in piazza Garibaldi. Alle ore gli interventi di Walter Rà, sindaco di Corleone, Caterina Pollichino segretaria della Camera del Lavoro di Corleone, Francesco Citarda, presidente cooperativa Placido Rizzotto, Pippo Cipriani, direzione Legacoop Sicilia occidentale, Emanuele Galossi, Osservatorio nazionale “Placido Rizzotto”, Salvatore Di Miceli, presidente Anpi Corleone, Enza Pisa, segretaria generale Flai Cgil Palermo, Mario Ridulfo, segretario generale Cgil Palermo.



Seguiranno i saluti dei familiari e la lettura delle poesie dedicate a Rizzotto dagli alunni delle scuole elementari e medie. Coordina Dino Paternostro, responsabile dipartimento Archivio e memoria storica Cgil Palermo.



“Quest’anno più che mai il ricordo di Placido si lega alla lotta per la rivendicazione dei diritti del lavoro e della cittadinanza che la Cgil porta avanti attraverso la campagna referendaria. Un percorso di sensibilizzazione al voto che ci porterà alle urne entro il 15 giugno – dichiarano Dino Paternostro e Caterina Pollichino – È significativo che anche quest’anno a ricordare con noi Placido Rizzotto ci saranno i bambini della scuola elementare con le loro poesie e i loro disegni, insieme al consiglio comunale dei ragazzi della scuola media, che stanno facendo tirocinio di pratiche democratiche. È un modo efficace oggi per contrastare i rigurgiti fascisti e costruire dal basso percorsi di valorizzazione della partecipazione dei piccoli cittadini che crescono”.





