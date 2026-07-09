V

Palermo 9 luglio 2026 – Domani si presenta alle ore 17 alla Cgil Palermo, in via G. Meli, 5, il libro “Vecchie e bastonate” di Patrizia Fistesmaire e Eleonora Pinzuti.

Discriminazione di genere e ageismo: cosa accade alle donne che invecchiano? Nel processo invecchiamento le donne si trovano infatti ad affrontare complesse discriminazioni: da quelle dell’età, socialmente percepita in modo negativo, a quelle del colore della pelle, all’orientamento sessuale fino alle disabilità. Il libro affronta anche il tema della violenza contro le donne anziane, una realtà ancora oggi poco conosciuta e raccontata.

Coordina l’incontro Elia Randazzo, coordinatrice palermitana di Le Radici del Sindacato e Ida Pidone, Auiser Metropolitana Palermo. Interverranno da remoto le autrici Eleonora Pinzuti e Patrizia Fistesmaire. Seguirà l’intervento di Bijou Nzirirane, segretaria Cgil Palermo.

“Nella nostra società esiste un doppio standard per cui l’invecchiamento femminile è considerato più negativamente di quello maschile – afferma Elia Randazzo – Gli uomini quando invecchiano, spesso, vengono considerati più autorevoli o saggi, le donne, invece, diventano ‘meno’, meno visibili, meno rilevanti, meno considerate. Questo libro descrive questa condizione e rende evidente che la considerazione dell’invecchiamento femminile ha una forte connotazione sociale e culturale. Il linguaggio, anche quello dei media, le pratiche sociali contribuiscono a marginalizzare le donne anziane. Sono necessari programmi di educazione e sensibilizzazione per fare cambiare questa rappresentazione negativa dell’invecchiamento femminile. Sono necessari, anche, interventi di carattere sociale ed economico per migliorare le loro condizioni di vita restituendo loro valore, dignità e diritti”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.