Il 14 settembre, alle ore 16, si terrà la cerimonia di inaugurazione ufficiale della Casa Comunale di Misiliscemi, che ha sede nella frazione di Salinagrande, nella Strada Salinagrande, n° 23.

Il programma prevede diversi momenti dedicati al territorio, ai residenti e alle istituzioni. Nel corso del pomeriggio è in programma anche l’apertura della mostra fotografica dal titolo “Segni – Luoghi e Dettagli della nostra terra” e l’intitolazione dell’Aula Consiliare ad Alberto Giacomelli, Giudice assassinato dalla mafia nel settembre del 1988.

“Una giornata storica per il nostro Comune – dice il sindaco Salvatore Tallarita – che ha ormai una sede propria, che sancisce lo scorporo definitivo dal Comune di Trapani. Un nuovo inizio, per tutti, e un giorno da vivere insieme, come comunità. Un nuovo punto di partenza per un percorso ambizioso, caratterizzato da una forte condivisione di intenti tra l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza. Inauguriamo alla presenza delle istituzioni locali e regionali finalmente la nuova casa di tutti i cittadini misilesi, cui stiamo dedicando da tempo tutto il nostro impegno”.

Dopo l’istituzione del Comune di Misiliscemi, con la legge regionale n. 3 del 10 febbraio 2021, e l’incarico assunto dal Commissario Straordinario, Carmelo Burgio, a capo dell’Ente dal 16 aprile 2021 al 13 novembre, il sindaco Salvatore Tallarita è stato eletto il 14 novembre 2022, con le prime elezioni amministrative.

