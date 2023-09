È il Gran Galà d’Autunno, la cena di beneficenza con 7 Chef stellati della Sicilia, destinata alla raccolta fondi per il Banco Alimentare della Sicilia

September 7, 2023, Taormina, Italy

Il 16 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale dell’Alimentazione, sette Chef stellati della Sicilia d’eccezione si uniscono nella magnifica cornice del San Domenico Palace, Taormina, un Hotel Four Seasons, per dare vita ad una cena inedita e speciale, il cui ricavato verrà devoluto al Banco Alimentare della Sicilia.

Sono il Direttore Lorenzo Maraviglia e l’Executive Chef Massimo Mantarro ad accogliere, per la prima volta, i grandi nomi della ristorazione siciliana, nell’iconico indirizzo nel cuore di Taormina. Un evento senza precedenti, che prende vita nella magnifica Sala Chiesa del San Domenico Palace, Taormina, un Hotel Four Seasons e che vede la collaborazione di più Ristoranti stellati Siciliani e dei loro Chef, uniti dalla stessa missione – il supporto della beneficenza locale.

Lo Chef Massimo Mantarro, insieme a Vincenzo Abagnale, Executive Pastry Chef del Ristorante Principe Cerami (1 stella Michelin) si uniscono a Giuseppe Amato, World Best Pastry Chef 2021 Les Grandes Tables du Monde, Pietro D’Agostino del Ristorante La Capinera (1 stella Michelin) di Taormina, Nino Ferreri del Ristorante Limu (1 stella Michelin) a Bagheria (PA), Giuseppe Raciti del Ristorante Zash (1 stella Michelin) a Riposto (CT) e Giovanni Santoro del Ristorante Shalai (1 stella Michelin) a Linguaglossa (CT) – per un menù studiato e creato appositamente per questo speciale benvenuto all’autunno, dedicato all’isola che questi grandiosi Chef celebrano nei loro piatti.

L’evento prende vita grazie al prezioso supporto e alla collaborazione di tutti gli Chef coinvolti e dei preziosissimi sponsor (in ordine alfabetico): Agrimontana (castagne e frutta secca); Baglio di Pianetto (vini); Cottanera (vini); Dai Pennisi macelleria (carne per il piatto di Santoro); Domori (cioccolato); Feudo Maccari (vini); Giulio Greco (fotografo); Gorghi Tondi (vini); Graficatre Tipolito (tipografia); Iblea (funghi & tartufi); Monteleone (vini); Pesce Azzurro Srl – Flli Lo Re (pesce per il piatto di D’Agostino); Siac Food (farina); Steinbrück (Champagne di benvenuto); Viviana Calderone, Francesco Frudà, Marco Patti (intrattentimento musicale); Villeroy & Boch (piatto cadeau); Volcano Gin (gin); Taoflora (decorazioni floreali); Tenuta di Fessina (vini); Tosco Bosco (tarfufo).

La cena si svolge nella Sala Chiesa alle ore 20.00 e il Gran Galà d’autunno prevede un menu di 5 portate, 120€ a persona, abbinamenti vini, acqua e caffè compresi – è richiesta la prenotazione a events.taormina@fourseasons.com

Il Banco Alimentare della Sicilia ODV è un ente del Terzo Settore che opera dal 1998 sul territorio siciliano. Aderisce alla Rete nazionale del Banco Alimentare, distribuendo gratuitamente cibo a 438 strutture caritative che si occupano di sostenere le persone che vivono in difficoltà. Opera su 7 province della Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Si occupa ogni giorno di recuperare cibo in ottime condizioni che, per diverse ragioni, non è più commercializzabile e lo distribuisce alle organizzazioni convenzionate le quali, a loro volta, lo distribuiscono alle persone più fragili. Nel 2022 ha sostenuto, in Sicilia, più di 160.000 persone, attraverso 438 strutture convenzionate.

Luogo: Taormina, Piazza San Domenico , 5

