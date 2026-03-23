Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, giunta alla sua diciassettesima edizione, l’Associazione Nazionale ParlAutismo rinnova il suo impegno con un appuntamento ormai simbolo di partecipazione e condivisione. Il 2 aprile, alle ore 19.30, il Teatro Politeama ospiterà una serata speciale dedicata ai diritti, al talento e alla valorizzazione delle persone con autismo.

Sul palco si alterneranno le performance dei bambini e dei ragazzi, frutto di un lungo percorso costruito grazie al lavoro quotidiano e al grande impegno di scuole, operatori, associazioni e famiglie. Un momento intenso, in cui i protagonisti dimostreranno, ancora una volta, che ogni traguardo è possibile quando si crea una rete solida di supporto e opportunità.





A condurre la serata sarà la fondatrice di ParlAutismo, Rosi Pennino, che accompagnerà il pubblico lungo un percorso fatto di emozioni, testimonianze e spettacolo. “Questa serata rappresenta il senso più autentico del nostro lavoro: vedere i nostri bambini e ragazzi salire sul palco e dimostrare che, con il giusto supporto, nulla è impossibile”, dichiara Rosi Pennino. “È il risultato di un impegno condiviso che coinvolge famiglie, scuole e operatori, tutti uniti per garantire dignità, diritti e possibilità concrete.”

La parola d’ordine sarà solidarietà: una partecipazione corale che coinvolge anche chi non vive direttamente l’autismo, ma sceglie di contribuire attivamente per abbattere i muri del silenzio e costruire una società più attenta e accogliente.





A sostenere la manifestazione sarà un ampio cartello di associazioni del territorio, insieme a oltre un centinaio di Comuni siciliani che aderiscono all’iniziativa, e ai testimonial della serata: “I 40 che ballano i 90”, pronti a portare energia e coinvolgimento sul palco.

Nel corso dell’evento saranno presenti diversi rappresentanti istituzionali del mondo della sanità, dell’ASP Palermo e il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in rappresentanza del Comune di Palermo che ha concesso il patrocinio all’iniziativa, a conferma dell’attenzione verso i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie.

“Non è solo una serata dedicata all’autismo, ma un’occasione per accendere i riflettori sui diritti e sulla qualità della vita delle famiglie”, prosegue Rosi Pennino. “Vogliamo che il teatro diventi uno spazio accessibile, un luogo di libertà e leggerezza per chi troppo spesso ne è escluso. Le famiglie hanno bisogno di comunità, di condivisione e di momenti in cui sentirsi accolte.”





Durante la serata non mancherà il momento istituzionale, con la partecipazione delle associazioni e degli attori del territorio che, anche quest’anno, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Sarà un’occasione per fare il punto sui diritti delle persone con autismo e rilanciare l’impegno per il rafforzamento della rete dei servizi.

A conclusione dello spettacolo, si terrà una suggestiva fiaccolata, simbolo di luce, consapevolezza e vicinanza alle famiglie. Una serata che si preannuncia intensa e significativa, capace di unire spettacolo ed emozione, con un obiettivo comune: costruire insieme una società più giusta e attenta ai bisogni di tutti.

Luogo: Teatro Politeama , Piazza Ruggero Settimo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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