Il 2 e 3 marzo, rispettivamente alle ore 21 e alle ore 18, andrà in scena al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo – fuori cartellone rispetto alla Rassegna “Arte Musica Kultura – lo spettacolo “La casa di Bernalda Alba”, di Federico García Lorca, per la regia di Piero Indelicato. Protagonisti saranno Irene Bonanno, Ida Luppino, Alba D’Angelo, Claudia Mangiagli, Emilia Catalano, Oriana Spina, Valentina Stallone, Caterina Schifano e Giusy Gandolfo.

L’opera è stata tradotta in dialetto siciliano dal professor Vincenzo Catanzaro, già docente del Liceo Classico di Sciacca, scomparso recentemente cui sarà proprio dedicata la rappresentazione teatrale.

Ambientato nella Spagna rurale degli anni trenta, lo spettacolo narra la claustrofobica condizione delle cinque figlie di Bernarda Alba, costrette dopo la morte del padre a trascorrere un lungo periodo di lutto sottostando alle rigide regole materne: alle ragazze non è permesso uscire, né intrattenere rapporti con il sesso opposto.

L’auspicio di Piero Indelicato è quello di riuscire a riempire il teatro in ogni ordine di posto in modo da vivere assieme un momento di grande emozione e conoscere da vicino lo straordinario poeta spagnolo, che scrisse l’opera nel 1936, pochi mesi prima della morte, che ha come tema portante il conflitto. Primo fra tutti quello tra la morale autoritaria e la sete di libertà delle nuove generazioni, soffocata dalla volontà di mantenere una facciata di dignitosa apparenza. Una critica all’ipocrisia e al perbenismo che la rendono ancora attuale.

Scenografia di Guglielmo Barbaresi, Luci di Peppe Prinzivalli, Audio Franco Giacalone, Effetti Speciali PPS, Assistente alla regia Giacomo Mangiaracina.





